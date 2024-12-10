Представлена уникальная камера Nokia 360 Camera

В 2015 году компания Nokia официально представила Ozo VR — профессиональную камеру стоимостью 60000 для виртуальной реальности, которая позволяла создавать контент профессионального уровня. Однако уже в 2017 году компания покинула этот рынок, решив сосредоточиться на цифровых технологиях здоровья. Теперь Nokia возвращается с новым продуктом — она анонсировала первую в мире 5G-камеру с обзором 360° для промышленного использования. Новая камера под названием Nokia 360 Camera способна транслировать видео в разрешении 8K с пространственным звуком посредством подключения с низкой задержкой. Для связи доступны 5G, Wi-Fi и Ethernet, при этом модель с Wi-Fi является самой доступной по цене, но, как и другие версии, она предназначена для промышленных нужд и недоступна обычным потребителям. Версия с 5G способна работать в экстремальных температурных условиях и стоит дороже.

Также камера отличается высокой надёжностью — она имеет степень защиты IP67, что делает её устойчивой к воздействию воды и пыли. Кроме того, она оснащена специальным ПО с встроенным аппаратным обеспечением безопасности, чтобы взломать устройство было невозможно. И, что довольно важно, Nokia 360 Camera работает с программной платформой Nokia Real-time eXtended Reality Multimedia — она позволяет использовать камеру для удалённого управления промышленным оборудованием, мониторинга, инспекций и многих других достаточно важных задач. Стоимость пока что не раскрывается.