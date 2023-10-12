Представлена уникальная веб-камера Creative Live! Meet 4K

Во времена пандемии коронавируса многим компаниям стало ясно, что нет необходимости в личном контакте для выполнения определенных задач. При наличии необходимого оборудования специалисты в самых разных сферах деятельности могут успешно работать удалённо, общаясь друг с другом через различные видеосервисы. Для этого им просто нужен мощный ноутбук или компьютер, веб-камера и микрофон, чтобы передавать информацию и комментировать различные аспекты своей деятельности. Пандемия прошла, но подобного рода техника осталась востребованной, и для удовлетворения текущего спроса на такие устройства компания Creative Technology представила свою новейшую веб-камеру для видеоконференций под названием Creative Live! Meet 4K, которая обладает широким спектром функций, обеспечивающих комфортную и эффективную работу.

Например, данная веб-камера имеет широкий угол обзора в 115 градусов, что позволяет устанавливать устройство в помещении и одновременно захватывать в кадре нескольких дикторов. Если на видеоконференции присутствует несколько человек, нет необходимости покупать несколько веб-камер и направлять каждое устройство на отдельного участника, а затем объединять видеопотоки. Кроме того, эта камера оснащена 7-кратным цифровым зумом, который позволяет фокусироваться на удалённых объектах или на лицах конкретных дикторов во время их выступлений. И, что самое интересное, веб-камера оборудована технологией на базе искусственного интеллекта, которая способна отслеживать лица пользователей в режиме реального времени.