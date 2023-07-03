Представлена универсальная док-станция для любых портативных консолей

Американская компания Jsaux в настоящее время является производителем аксессуаров для Steam Deck, но её новейшая док-станция предназначена не только для портативной консоли Valve. Оказывается, свежая док-станция оснащена расширяемой подставкой с механизмом открывания по нажатию, которая подходит не только для Steam Deck, но и для ASUS ROG Ally, портативных устройств от Ayaneo, OneXPlayer, Ayn, облачных устройств от Razer и Logitech, а также для любых планшетов с разъёмом USB Type-C. Речь идёт о док-станции HB1201, которая продаётся за 90 долларов — это док-станция 12-в-1, поддерживающая вывод изображения в разрешении до 4K с частотой обновления 120 Гц через HDMI и DisplayPort, а также обеспечивающая зарядку по протоколу USB Type-C PD мощностью до 100 Вт. Ещё эта док-станция может похвастаться наличием полноразмерных слотов для SD- и microSD-карт и несколько стандартных портов USB.

Представитель Jsaux также говорит, что вы можете управлять встроенной подсветкой док-станции с помощью OpenRGB как на Windows, так и на Linux. Впрочем, хотелось бы отметить, что док-станция всё же имеет некоторые ограничения — порты USB Type-A и дополнительный порт USB Type-C ограничены выходной мощностью 5 Вт — из-за этого некоторые внешние накопители не будут работать. Более того, скорость передачи данных через слоты для SD-карт ограничена до 480 Мбит/сек, и вы не можете использовать оба слота одновременно. Кроме того, эту док-станцию нельзя использовать с Nintendo Switch.
Стала известна европейская цена ASUS ROG Ally…
Профильный ресурс Winfuture поделился подробностями о европейской цене портативной игровой приставки ASUS…
Представлена портативная игровая консоль Ayaneo Air 1S…
Компания Ayaneo пополнила ассортимент портативных игровых приставок моделью Air 1S, которая может похваст…
Топовая версия консоли ASUS ROG Ally будет стоить $800 …
Авторитетные инсайдеры SnoopyTech и Роланд Квандт поделились подробностями о ценах на портативную игровую…
Портативная консоль AOKZOE A1 Pro получит до 64 ГБ ОЗУ …
Стали известны подробности о портативной игровой приставке AOKZOE A1 Pro, которая станет доступна для пре…
Автономность Sony Project Q составит всего 3-4 часа…
На прошлой неделе Sony представила свою портативную консоль Project Q и во время мероприятия-демонстрации…
Представлена игровая приставка OneXFly …
На платформе Indiegogo появились характеристики портативной игровой приставки OneXFly от авторов небезызв…
На Xbox Series X|S больше нельзя запускать эмуляторы…
Игровые консоли Xbox Series X|S были лучшими платформами для эмуляции благодаря поддержке программного об…
Консоли Microsoft получили новый режим экономии энергии…
Если верить информации инсайдеров, компания Microsoft готовится запустить новые функции энергосбережения …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor