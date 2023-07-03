Представлена универсальная док-станция для любых портативных консолей

Американская компания Jsaux в настоящее время является производителем аксессуаров для Steam Deck, но её новейшая док-станция предназначена не только для портативной консоли Valve. Оказывается, свежая док-станция оснащена расширяемой подставкой с механизмом открывания по нажатию, которая подходит не только для Steam Deck, но и для ASUS ROG Ally, портативных устройств от Ayaneo, OneXPlayer, Ayn, облачных устройств от Razer и Logitech, а также для любых планшетов с разъёмом USB Type-C. Речь идёт о док-станции HB1201, которая продаётся за 90 долларов — это док-станция 12-в-1, поддерживающая вывод изображения в разрешении до 4K с частотой обновления 120 Гц через HDMI и DisplayPort, а также обеспечивающая зарядку по протоколу USB Type-C PD мощностью до 100 Вт. Ещё эта док-станция может похвастаться наличием полноразмерных слотов для SD- и microSD-карт и несколько стандартных портов USB.

Представитель Jsaux также говорит, что вы можете управлять встроенной подсветкой док-станции с помощью OpenRGB как на Windows, так и на Linux. Впрочем, хотелось бы отметить, что док-станция всё же имеет некоторые ограничения — порты USB Type-A и дополнительный порт USB Type-C ограничены выходной мощностью 5 Вт — из-за этого некоторые внешние накопители не будут работать. Более того, скорость передачи данных через слоты для SD-карт ограничена до 480 Мбит/сек, и вы не можете использовать оба слота одновременно. Кроме того, эту док-станцию нельзя использовать с Nintendo Switch.