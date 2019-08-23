Представлены духовые шкафы Candy FCP815X E0/E и FCP825XL E0/E

2019-08-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Candy FCP815X E0/E; [74]
Candy Hoover Россия, подразделение компании Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Candy в России, сообщает о поступлении в продажу флагманских моделей новой линейки духовых шкафов в дизайне TIMELESS с возможностью удаленного управления через смартфон.

Линейка духовых шкафов Candy в дизайне TIMELESS в настоящий момент представлена в России двумя моделями FCP815X E0/E и FCP825XL E0/E, отличительной особенностью которых является возможность дистанционного управления через смартфон посредством Wi-Fi. Удаленное управление духовым шкафом через смартфон открывает пользователю следующие возможности:
  • Использование голосового ассистента через Приложение или с помощью умной колонки . Данная опция позволяет задавать вопросы относительно того, что вы можете приготовить и как это сделать лучшим образом, а также как правильно осуществлять уход за духовым шкафом.
  • Использование многофункционального таймера и удаленного управления процессом приготовления. Вы можете заранее запланировать время начала/окончания приготовления блюда, а также осуществить дополнительные настройки приготовления, находясь в любом месте, где ваш смартфон подключен к сети Интернет.
  • Доступ к двум сотням рецептов приготовления различных блюд, созданных специально для духовых шкафов данной серии. Каждый рецепт имеет теги для быстрого поиска. Количество ингредиентов изменяется в зависимости от количества персон, для которых вы собираетесь приготовить блюдо (от 2 до 8 персон). При выборе определенного рецепта настройки духовки под него будут выполнены автоматически.
  • Доступ к дополнительным опциям и полезным советам. Приложение всегда напомнит, когда необходимо провести чистку шкафа, позволит связаться с сервисными инженерами напрямую и получить сведения о наиболее используемых режимах работы шкафа.
Оба шкафа исполнены в дизайне TIMELESS, имеют фронтальную панель из нержавеющей стали с защитой от отпечатков пальцев, дисплей с сенсорным управлением и системой очистки паром. Модель FCP815X E0/E оснащена утапливаемыми ручками Push-Pull, модель FCP825XL E0/E – не утапливаемыми с новым удобным указателем режимов. На фронтальную панель шкафов вынесено управление 8 режимами: «Освещение», «Разморозка», «Верхний и нижний нагрев с конвекцией», «Гриль» (5 уровней нагрева), «Нижний и верхний нагрев», «Нижний нагрев с конвекцией», Cook Light, «Пицца».

Модель FCP815X E0/E имеет металлические направляющие с телескопами на 1 уровне. В комплектацию входит 1 решетка и 2 противня глубиной 35 и 15 мм. Модель FCP825XL E0/E укомплектована 2 решетками и 1 противнем глубиной 35 мм.

Комментарии и отзывы Candy FCP815X E0/E
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