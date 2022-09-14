Представлены игровая консоль GPD Win 4

Компания GPD пополнила ассортимент портативных игровых приставок моделью Win 4, одной из особенностей которой стала QWERTY-клавиатура. Она скрывается под раздвижным экраном. Новинка также характеризуется предустановленной ОС Windows, 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, восьмиядерным чипом AMD Ryzen 7 6800U с тактовой частотой от 2,7 ГГц до 4,7 ГГц и графическим адаптером AMD Radeon 680M с частотой до 2,2 ГГц, 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400, твердотельным накопителем PCIe NVMe на 1 или 2 ТБ, слотом для карты памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, опциональным модемом 4G/LTE, стереодинамиками, 3,5-мм разъемом для наушников, а также интерфейсами USB 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C и USB 3.2 Gen 2 Type-A. Консоль станет доступна для покупки в октябре, но цена пока не раскрывается.

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