Представлены интеллектуальные осветительные приборы линейки Philips Hue

Компания Signify представила новую линейку умных осветительных приборов под торговой маркой Philips Hue. Одной из новинок стала настольная лампа Go. Портативная лампа предлагает до 48 часов автономной работы.

Также была представлена система трекового освещения Perifo, градиентная лампа Signe и переключатель Tap Dial.

Perifo — это полностью настраиваемая система трекового освещения. Ее можно использовать для объединения нескольких рельсов и создания уютного освещения. Переключатель Tap Dial позволит вам регулировать яркость интеллектуальных источников света. Его также можно использовать в качестве пульта дистанционного управления или закрепить на стене. Приложение Philips Hue теперь имеет функцию пробуждения, которая медленно включает освещение, имитируя восход солнца. Эта функция пробуждения совместима со всеми градиентными лампами Philips Hue.

Новая линейка интеллектуальных осветительных приборов Philips Hue будет доступна этим летом. Стоимость Philips Hue Go составляет 149,99 евро. Цена трековой системы Perifo составляет 49,99 евро, такая же цена у переключателя Tap Dial. Градиентная лампа Philips Hue Signe оценена в 239,99 евро.

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