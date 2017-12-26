Представлены мясорубки STARWIND SMG2481, SMG4485 и SMG5485

STARWIND представляет серию недорогих мясорубок в пластиковом корпусе. Новая линейка представлена сразу тремя моделями: SMG2481, SMG4485 и SMG5485. Корпус и компоненты устройства выполнены из надежных материалов. Все три модели оснащены функциями защиты от перегрева и перегрузки двигателя.

Новые мясорубки STARWIND мощностью 1800 Вт способны за минуту сделать фарш из 2,2 кг мяса. Устройства оснащены самозатачивающимся ножом из высококачественной стали, который быстро и эффективно справится с любым видом мяса и тремя перфорированными дисками. Функция реверса поможет справиться с застрявшими продуктами, не разбирая прибор.