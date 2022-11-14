Представлены монохромные кинокамеры Arri ALEXA 65, XT и Mini LF

Компания ARRI пополнила ассортимент кинокамер моделями ALEXA 65 Monochrome, ALEXA XT Monochrome для Super 35 и ALEXA Mini LF Monochrome, которые предназначены для чёрно-белой съёмки. Благодаря отсутствию фильтра Байера, камеры могут похвастаться повышенной чувствительностью, разрешением и контрастностью, если сравнивать их с обычными кинокамерами ALEXA. Модели ALEXA 65, ALEXA Mini LF и ALEXA XT, охватывают средний формат (65 мм), полный кадр (35 мм) и формат Super 35. Запись материала производится в формате ARRIRAW на фирменный носитель. Затем видео можно обработать на платформе Mac с посредством бесплатных программ ARRI Reference Tool или ARRIRAW Converter. Цена камер не называются поскольку они, с большой вероятностью, будут доступны только в ARRI Rental.