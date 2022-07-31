Представлены недорогие кинообъективы Dulens APO Mini Prime Vintage

Компания Dulens пополнила ассортимент кинообъективов моделями APO Mini Prime Vintage с фокусными расстояниями 31 мм, 43 мм, 58 мм и 85 мм, а также светосилой T2.4. Новинки характеризуются сменными креплениями байонетов PL и EF, специальным покрытием для более точного тона кожи, оригинальными радужными бликами, 11-лепестковой диафрагмой, массой от 510 до 550 граммов, диаметром 80 мм, резьбой для светофильтра 72 мм, минимальной дистанцией для фокусировки 38.1 см, 106.68 см, 68.58 см и 83.82 см соответственно. Объективы уже доступны для предзаказа по цене в 1000 долларов каждый. При этом комплект из четырех объективов обойдется в 3900 долларов. Предполагается, что в будущем серия пополнится новыми моделями с другими фокусными расстояниями.

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