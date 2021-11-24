Представлены новые Alpine A110, A110 GT и A110S

Компания Alpine представила обновленный A110, в линейке которого представлены три модели: A110, A110 GT и A110 S. Alpine A110 имеет 252 лошадиные силы, A110 GT - 300 лошадиных сил и шасси «Alpine», а A110 S - 300 лошадиных сил и спортивное шасси.

Значок S на заднем сиденье и дверных порогах указывает на спортивный и интенсивный альпийский стиль вождения, который обеспечивает новый A110 S, а также на его бескомпромиссную конфигурацию, включающую двигатель мощностью 300 л.с., шасси, тормоза, выхлопную систему и спортивные сиденья. Он полон энтузиазма в любых обстоятельствах и прекрасно себя чувствует на любой дороге и в любом темпе. Он поставляется с дополнительными углеродными аэродинамическими надстройками, указывающими на яркую производительность, и двухцветной огненно-оранжевой отделкой.

Внешнее оборудование включает в себя хромированно-черные буквы Alpine, яркие черные 18-дюймовые диски GT Race, передние шины и задние шины 245/40 R18, а также оранжевые тормозные суппорты. В салоне установлена ​​первоклассная мебель, включая регулируемые сиденья Sabelt Sport на двух направляющих, алюминиевые спортивные педали и внутреннюю часть, покрытую микрофиброй с оранжевой прострочкой. Оранжевые ремни безопасности, обивка сидений из микроволокна и аксессуары для спортивной привязи теперь являются особыми удобствами для нового A110 S.

Комментарии и отзывы Alpine A110
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