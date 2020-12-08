Представлены новые кинообъективы Xelmus Apollo

Компания Xelmus пополнила ассортимент анаморфотных кинообъективов моделями Apollo 50mm T1.7, Apollo 75mm T2 и Apollo 135mm T2, которые присоединились к выпущенным в прошлом году линзам 40mm T2.1, 60mm T1.7 и 100mm T2.5. Новинки характеризуются сжатием 2x, поддержкой крепления PL-mount, массой 1,5 кг, поворотом фокусировочного кольца 270 градусов, полным покрытием полнокадровых сенсоров и 14-лепестковой диафрагмой. Цена одного объектива составляет 12 тысяч долларов, а комплекта из трех линз – 36 тысяч долларов. Новинки уже доступны для предварительного заказа с залогом 6 тысяч долларов за один объектив.

Комментарии и отзывы Xelmus Apollo 50mm T1.7
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