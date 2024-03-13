Представлены новые моноблоки DIGMA PRO

Линейка производительных моноблоков DIGMA PRO модельной серии Unity получила новые устройства, которые могут похвастаться производительными процессорами, быстрой памятью на базе твердотельных накопителей, а также возможностью работать в портретном режиме. Стоит отметить, что новинки можно приобрести в двух вариантах диагонали (23,8 и 27 дюймов) с разрешением Full HD, а также VA и IPS матрицей для широких углов обзора, реалистичной цветопередачи и прочих бонусов. Также стоит отметить, что у новинок имеется матовое покрытие экрана, благодаря чему дисплей меньше бликует и работать с ним куда приятнее для глаз. При желании можно будет повернуть моноблок и работать в портретном режиме, плюс у каждой модели имеется встроенная веб-камера на 2 мегапикселя.

Но главное, что у моноблоков нет проблем с производительностью от слова совсем — производитель использует от 8 до 16 гигабайт оперативной памяти, встроенная память представлена SSD от 256 ГБ до 1 ТБ, имеется процессор вплоть до Intel Core i7 и множество других приятных нововведений. При этом стоимость данного устройства составляет всего 44 990 рублей — по современным меркам это очень доступное решение, потому что пользователь получает готовую для работы систему. Можно буквально поставить гаджет на стол, включить его и работать с документами, фотографиями или даже видео. Идеальное решение для тех, кто не хочет собирать большой компьютер за огромные деньги, который ещё и апгрейдить нужно.