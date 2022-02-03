Представлены новые роутеры Netgear Nighthawk AX1800, Nighthawk AX6000 Wi-Fi 6 mesh

Сегодня в Индии были запущены новые роутеры Netgear Nighthawk AX1800 (EAX20) и Nighthawk AX6000 (EAX80) Wi-Fi 6 mesh. Новые роутеры Wi-Fi предназначены для расширения полосы пропускания с использованием технологии множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA). С точки зрения различий между ними, расширитель сетки Netgear Nighthawk AX1800 представляет собой новый расширитель сетки с четырьмя потоками и способен обеспечивать скорость до 1,8 Гбит/с. Nighthawk AX6000, представляет собой восьмипоточный расширитель, рассчитанный на скорость до 6 Гбит/с.

Netgear Nighthawk AX1800 поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и предлагает четыре пространственных потока. Роутер также включает в себя две мощные антенны. Он оснащен четырьмя портами Gigabit Ethernet LAN. Netgear Nighthawk AX1800 (EAX20) предназначен для домов малого и среднего размера. Компания утверждает, что роутер способен обеспечить в пять раз более высокую скорость — до 1,8 Гбит / с. Его можно использовать для одновременного питания более 20 устройств Wi-Fi. Netgear Nighthawk AX6000 (EAX80) также поддерживает стандарт Wi-Fi 6, но с восемью пространственными потоками. Он также способен обеспечивать скорость Wi-Fi до 6 Гбит/с и идеально подходит для больших домов. Роутер имеет четыре мощные антенны, которые скрыты внутри. Подобно роутеру Nighthawk AX1800, модель Nighthawk AX6000 (EAX80) имеет четыре порта Gigabit Ethernet LAN. Он также включает в себя порт USB 3.0. Роутер Nighthawk AX6000 может одновременно предоставлять Wi-Fi более чем 30 устройствам.