Представлены новые встраиваемые вытяжки Candy

Candy Hoover Россия сообщает об обновлении модельного ряда кухонных вытяжек. Новая линейка включает в себя 3 модели пристенных вытяжек каминного типа и 5 моделей встраиваемых телескопических вытяжек. З пристенные модели каминного типа CDP620GBX-07, CDM656B-07, CDM656W-07 имеют наклонное стекло. Фронтальная наклонная поверхность полностью выполнена из стекла черного цвета у модели CDM656B-07 и белого цвета у CDM656W-07. У модели CDP620GBX-07 данная поверхность выполнена из черного стекла с обрамлением из нержавеющей стали сверху и снизу.

Во всех моделях данного форм-фактора используется удобное сенсорное управление с помощью чувствительных к нажатию кнопок. Более того, вытяжками данной серии можно управлять дистанционно с помощью пульта ДУ, входящего в комплект поставки. Вытяжка должна проработать дополнительные 5 минут для того, чтобы воздух на кухне окончательно очистился после приготовления пищи. Все три модели оснащены таймером отключения, рассчитанным на 5 минут работы, что избавляет пользователя от необходимости выключения вытяжки вручную.

Для улавливания жиров используется многослойный алюминиевый фильтр, который рассчитан на весь срок службы вытяжки. Данный фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре до 60˚С. За удобство работы на рабочей поверхности отвечают 2 встроенные светодиодные лампы, обеспечивающие высокий уровень освещения.

Новая линейка кухонных вытяжек Candy включает в себя 5 встраиваемых телескопических моделей CBT60BGT-07, CBT60WGT-07, CBT60BG-07, CBT60WG-07, CBT60X-07. Выдвижной козырек вытяжек в зависимости от модели декорирован цветным стеклом и/или металлом. Благодаря такому сочетанию модели гармонично впишутся в любую современную кухню. У моделей CBT60BGT-07 и CBT60BG-07 отделка выполнена из черного стекла с рамкой из нержавеющей стали, а у моделей CBT60WGT-07 и CBT60WG-07 из белого стекла с рамкой из нержавеющей стали. Козырек модели CBT60X-07 отделан нержавеющей сталью без стекла. Управление во всех моделях выполнено в виде классических механических переключателей и автоматики включения/выключения при открытии/закрытии козырька вытяжки.