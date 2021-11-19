Представлены объективы Dzofilm Catta Cinema 35-80mm и 70-135mm T2.9

Компания Dzofilm пополнила ассортимент кинообъективов двумя полнокадровыми зумами Catta Cinema 35-80mm и 70-135mm T2.9. Новинки характеризуются своей компактностью, небольшой массой в 1.53 кг и 1.6 кг благодаря использованию поликарбоната и стекловолокна в корпусах, 16-лепестковой диафрагмой, диапазоном светопропускаемости от T2.9 до T22, круглым и плавным боке, минимальной дистанцией для фокусировки 74 см и 0.76 см соответственно, практически полным отсутствием эффекта «дыхания фокусировки», диапазоном ручной фокусировки 270 °, диаметром переднего фильтра 77 мм, байонетом E-mount и возможностью быстро поменять основное крепление на дополнительное. Цена каждого объектива составляет 3100 долларов, но при покупке комплекта можно получить скидку в 300 долларов. Цена дополнительного крепления составляет 60 долларов.

Комментарии и отзывы Dzofilm Catta Cinema 35-80mm
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