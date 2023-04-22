Представлены портативные консоли AOKZOE A1 Pro и A2

Компания AOKZOE пополнила ассортимент портативных игровых приставок моделями A1 Pro и A2 на основе чипов AMD Ryzen 7000. Старшая модель получила гибридный 8-ядерный 16-поточный процессор AMD Ryzen 7 7840U, 8-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, поддержку быстрой зарядки на 65 Вт и массу 729 граммов.

Стандартная модель характеризуется тем же процессором AMD Ryzen 7 7840U, 7-дюймовым IPS-экраном, батареей ёмкостью 48 Втч, такой же скоростью зарядки и массой 600 грамм. Цены и дата начала продаж пока не сообщаются.

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