Представлены примеры фото с камеры Fujifilm X-H2

В сети появилась подборка фотографий, сделанных на представленную пару недель назад беззеркальную APS-C камеру Fujifilm X-H2. Напомним, что оцененная в 2 тысячи долларов новинка оснащается новым сенсором X-Trans CMOS 5 HR разрешением 40,2-Мп, чипом X-Processor 5, разрешением фото 7728:5152 пикселя, слотом для карт памяти CFexpress Type B и UHS-II SD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth, записью видео в 8K 4:2:2 (10 бит) с 30 к/с (Apple ProRes: ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT и ProRes 422 Proxy), матричной пятиосной системой стабилизации, светочувствительностью ISO от 160 до 12800 единиц, диапазоном выдержек от 1/180000 до 30 с, ЭВИ со 100% покрытием кадра, 3-дюймовым поворотным сенсорным дисплеем, разъемом USB 3.2 Gen 2, корпусом из магниевого сплава, габаритами 136:93:95 мм и массой 660 г.