Представлены ресиверы Hyundai H-DVB840 и H-DVB860

Hyundai представляет две новые модели ресиверов DVB-C от Hyundai: H-DVB840 и H-DVB860. Устройства предусмотрены для приема цифровых телеканалов и обладают высоким качеством выдаваемой картинки. Ресиверы Hyundai H-DVB840 и H-DVB860 обеспечивают полноценное подключение цифрового телевидения. Для доступа к платным каналам и сервисам в приемниках предусмотрен модуль Conax 7.0, выполняющий декодирование сигнала.

Ресиверы H-DVB840 и H-DVB860 просты в подключении и в эксплуатации, а дистанционный пульт управления предоставляет быстрый доступ ко всем функциям, делая устройства очень удобными в использовании.