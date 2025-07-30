Обзор Dreame D20 Plus. Робот-пылесос со станцией самоочистки и двойной щеткой

Компания Dreame расширила модельную линейку роботов-пылесосов представив моющую модель с функцией автоматического опустошения Dreame D20 Plus. Интеллектуальная система навигации Pathfinder, система HyperStream с двумя щетками, предотвращающая спутывание волос и ниток, сбор пыли в течение 150 дней без участия пользователя, сухая уборка и мытье полов с регулировкой уровня влажности и вместительный контейнер, персонализация уборки с помощью приложения.

Комплектация

Поставляется в двойной коробке, внешняя из неокрашенного экокартона с логотипом бренда на крышке и внутренняя с полиграфией. Робот-пылесос и комплектующие надежно зафиксированы внутри.

Комплект включает базовую станцию, пластину для увеличения рамы базовой станции, два мешка для мусора, питающий кабель, держатель для салфеток и салфетку из микрофибры, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Базовая станция и робот-пылесос выполнены из пластика белого цвета с преимущественно матовым покрытием. Аккуратное внешнее исполнение, подходящее под разный интерьер.

Перед эксплуатацией к основанию базовой станции устанавливается пластина увеличения рамы, фиксируемая в пазы. На ней во время парковки будет проходить зарядка, автоматическая очистка содержимого бака от собранных сухих загрязнений.

Верхняя часть корпуса у нее съемная. Внутри нее отсек с установленным мешком. Один изначально установлен и еще один сменный идет в комплекте. Каждый рассчитан примерно на 150 дней без необходимости самостоятельной очистки пользователем. Емкость мешка 5 литров.

С внутренней стороны ниша, в которой можно будет свернуть лишнюю длину питающего кабеля и вывести его с одной из двух сторон. Нанесена наклейка с техническими данными и информацией по производителю.

На основании несколько прорезиненных ножек, предотвращающих смещение по полу. Здесь же можно обратить внимание на два патрубка черного и белого цвета, через которые удаляется собранный мусор.

У Dreame D20 Plus классическое исполнение в корпусе круглой формы. Высота 97 сантиметров. На его верхней грани башня лидара, отвечающая за построение виртуальной карты помещения и определение местоположения. Рядом с ней две механические кнопки со светодиодной индикацией.

На подпружиненном бампере три блока с датчиками определения расстояния до препятствий и стен. И в этой модели используется однолинейное лазерное 3D-сканирование на основе структурированного света.

Часть верхней грани — это крышка, скрывающая съемную емкость контейнера для сухого мусора, ее объем составляет 500 мл. Несмотря на станцию самоочистки, очистить емкость контейнера можно и самостоятельно.

Выполнена емкость из полупрозрачного пластика. На его выпускное отверстие установлен модуль с HEPA-фильтром, отсекающим 99.9% частиц.

Здесь же емкость для залива чистой воды объемом 350 мл, используемой для проведения влажной уборки. Нанесена наклейка, иллюстрирующая этапы установки и обслуживания держателя салфетки из микрофибры.

На основании два колеса на амортизационных подвесах с «зубастыми» покрышками, позволяющими уверенно передвигаться на разных типах полового покрытия. Dreame D20 Plus умеет преодолевать пороги высотой до 2 сантиметров.

Используется система HyperStream с двумя щетками. Ряды искусственного ворса и силиконовые ламели, закрученные в спираль. Вращаются щетки в разных направлениях, эффективно направляют загрязнения в контейнер и предотвращают наматывание волос и ниток.

Помимо датчиков определения высоты, предотвращающих падение с лестницы, есть также датчик определения коврового покрытия. На боковую сторону устанавливается кисточка.

Софт

Робот-пылесос использует приложение Dreame Home и в качестве альтернативного можно добавить в Mi Home, последнее может быть актуально, если используется расширенная экосистема умного дома Xiaomi. Добавление проходит быстро и при первом соединении было предложено обновить версию прошивки.

В главном окне отображается изображение робота-пылесоса, данные по заряду аккумулятора, кнопки запуска уборки и отправки на станцию самоочистки. Можно добавить собственные быстрые команды.

При запуске уборки можно выбрать режим (сухая, влажная, сухая и влажная, настройка уборки по комнатам в отдельности), мощность всасывания (тихий, стандартный, турбо, максимум). Отдельно активируется режимом максимум+ с разовым увеличением максимального уровня в режиме разового использования. Маршрут: быстрый и стандартный.

Доступны настройки для автоматической очистки: выключено (на станции будет проводиться только зарядка), стандартный, интеллектуальный (для больших помещений с несколькими очистками во время одного сеанса), низкая периодичность.

Детальные настройки. Выбор громкости вывода оповещений и языка. Планирование уборки по часам, комнатам и дням недели. Особые настройки для уборки ковров.

Просмотр статистики уборки и ресурса расходников с рекомендациями по замене в случае необходимости.

Умный дом Яндекс

Dreame D20 Plus поддерживает интеграции в разные системы умного дома с голосовыми ассистентами. Рассмотрим на примере Яндекса с Алисой, при синхронизации для него выбирается имя и комната размещения.

С экрана управления можно запустить уборку, задать ее интенсивность и рабочий режим. Все команды можно давать голосом, список с примерами команд доступен.

Тесты

В роботе-пылесосе установлен мощный двигатель с силой всасывания до 13 000 Па. Система Vormax дает возможность индивидуально адаптировать процесс уборки, регулируя мощность, маршрут и режимы. Эта модель позволяет комбинировать влажную и сухую уборку, причем, при планировании можно задать комнаты или зоны. Задать объем воды, подаваемой на салфетку из микрофибры, регулируя влажность.

В помещении пылесос для ориентации использует преимущественно лидар с классической навигацией. По наблюдениям, не ударялся бампером об горшки с цветами и ножки мебели. Корректно определяет ковровое покрытие, при этом без проблем заезжает на пороги высотой до 2 сантиметров. Отлично себя показала система HyperStream с двумя щетками с уникальной конструкцией, нет проблем с запутывающимися волосами.

Емкость аккумулятора составляет 5200 мАч. Автономность отличная, ее хватает с запасом для уборки в течение 285 минут и многокомнатной квартиры. При очень большой площади может поставить уборку на паузу и возобновить уборку с места, на котором было прервано.

Наличие станции самоочистки заметно упрощает обслуживание. Можно запланировать по дням недели и не отвлекаться на самостоятельную чистку емкости контейнера, достаточно раз в несколько месяцев заменить мешок для сбора. Расходники в широком доступе в российских магазинах и маркетплейсах, ценник доступный.

Итоги

Dreame D20 Plus – робот-пылесос со станцией самоочистки, системой навигации с лидаром и однолинейным лазерным 3D-сканированием, высокой силой всасывания, увеличенной емкостью аккумулятора, двойной щеткой HyperStream, мобильным приложением с детальными настройками и планированием. Доступный ценник и предлагаемые возможности делают его одним из самых интересных предложений на российском рынке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".