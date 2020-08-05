Представлены руль и педали Logitech G923

Logitech G представляет руль и педали Logitech G923. Комплект отличается высочайшими характеристиками, которые кардинально меняют впечатления от симрейсинга. Logitech G923 призван создавать максимально реалистичные ощущения. Этому способствует TRUEFORCE — новая система высококачественной силовой обратной связи, которая использует интеграцию с физическим и звуковым движками игры для достижения сверхреалистичного эффекта.

  • Программируемое управление двойным сцеплением. Позволяет гонщикам стартовать четче и быстрее с помощью программируемого двойного сцепления, обеспечивающего максимальную тягу и минимальное количество дыма.
  • Встроенный индикатор оборотов. Встроенные цветные светодиодные индикаторы показывают диапазон оборотов, оповещая о достижении критической отметки.
  • Игровое управление с помощью руля. Элементы игрового управления Playstation встроены в руль, что значительно упрощает управление.
  • Педали тормоза с ощутимой прогрессией торможения. Новая пружина с прогрессивным сопротивлением повышающей контроль над процессом торможения и делает вождение более реалистичным.
  • Круглый селектор с 24 позициями. Встроенный круглый селектор позволяет гонщику регулировать тягу, крутящий момент, автоматическое поддержание курсовой устойчивости, силу торможения и многое другое.
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