Представлены сетевые хранилища NAS TerraMaster F2-423 и F4-423

TerraMaster представила высокопроизводительное сетевое хранилище F2-423 с 2 отсеками и с 4 отсеками F4-423. Она призваны обеспечить производительность благодаря более быстрому четырехъядерному процессору и поддержке большего объема памяти по сравнению с предыдущим поколением F2-422 и F4-422 NAS. F2-423 и F4-423 поддерживают различные типы RAID. Устройства работают под управлением TerraMaster TOS 4.2.30, операционной системы, разработанной на основе Linux.

Устройства NAS TerraMaster F2-423 и F4-423 оснащены четырехъядерным процессором Intel Celeron N5105/N5095 с максимальной максимальной частотой 2,90 ГГц. На борту имеется 4 ГБ памяти DDR4 SODIMM с возможностью расширения до 32 ГБ памяти (2x 16 ГБ). F2-423 и F4-423 поддерживают жесткие диски емкостью 20 ТБ, поддерживая до 40 ТБ (2x 20 ТБ) и 80 ТБ (4x 20 ТБ) максимальной внутренней необработанной емкости соответственно. Оба устройства NAS также оснащены двумя слотами M.2 NVMe PCIe 3.0, которые поддерживают твердотельные накопители NVMe для кэширования SSD или для модулей M.2 Wi-Fi. TerraMaster F2-423 и F4-423 продаются по цене 379,99 и 499,99 долларов.
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