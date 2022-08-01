Представлены умные очки Xiaomi Mijia Glasses Camera

Компания Xiaomi объявила о выпуске умных очков Mijia Glasses Camera, которые подойдут для работы с приложениями AR и VR. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флеш-памяти, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth 5.0, 0,23-дюймовым дисплеем Sony Micro OLED нового поколения с плотностью пикселей 328 PPI, 50-Мп основной камерой и 8 Мп камерой с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, возможностью непрерывной записи на протяжении 100 минут, автоматическим переводом с разных языков, батареей ёмкостью 1020 мАч с поддержкой 10-Вт проводной зарядки и массой 100 граммов. Участники краудфандинговой кампании смогут приобрести очки за 370 долларов, а розничная цена составит 400 долларов.

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