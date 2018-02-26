Представлены зеркальные камеры Canon EOS 2000D и 4000D

Компания Canon пополнила ассортимент зеркальных камер моделями Canon EOS 2000D (в США EOS Rebel T7) и EOS 4000D (Rebel T100), которые относятся к начальному уровню. Новинки получили новый датчик изображения APS-C с разрешением 24,1 Мп и датчик APS-C с разрешением 18 Мп соответственно, возможность контролировать глубину резкости, светочувствительность ISO до 12 800, систему автофокуса по девяти точкам и режим непрерывной съёмки со скоростью 3 кадра в секунду, записи видео Full HD 1080p на скорости до 30 кадров в секунду, 3- и 2,7-дюймовые экраны, оптический видоискатель, поддержку Wi-Fi, а также модуль NFC в случае с 2000D. Камеры появятся в продаже в марте этого года по цене 429,99 и 379,99 евро без объективов в комплекте.