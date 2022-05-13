Представлено потоковое устройство с откидной камерой для TikTok

Компания Duoyin также известная как ByteDance представила новое потоковое устройство с откидной камерой для TikTok.

Устройство известно как Lingjing Live Streaming All-in-One Machine и имеет более профессиональный вид, чем мобильный телефон. Рендер продукта показывает, что он использует вертикальный дизайн экрана, похожий на мобильный телефон, который соответствует интерфейсу прямой трансляции Douyin. Он имеет откидную камеру, похожую на дизайн камеры культовой серии OPPO Find N. Конструкция камеры позволяет регулировать по оси на 180 градусов. Устройство оснащено большим экраном, но его размер пока неизвестен. Прямо под экраном расположены три ручки управления. Ручки предназначены для управления микрофоном, фоновым звуком и громкостью. На задней части экрана также есть основание, которое также выполняет функцию динамика.