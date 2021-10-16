Предварительные заказы на мини-холодильник Xbox Series X будут доступны 19 октября

Согласно прогнозам, мини-холодильники Xbox Series X теперь будут доступны для предварительного заказа с 19 октября по цене 99,99 долларов.

Холодильник Xbox Mini - это компактный холодильник, в котором можно разместить дюжину банок с напитками, а также две полки внутри дверного отсека. Он имеет адаптер питания постоянного тока в качестве дополнительного уровня вариантов питания, а его порт USB на передней панели можно использовать для зарядки других устройств. Выпуск мини-холодильника Xbox Series X является окончательным подтверждением того, что твит от 1 апреля, обещающий продукт, не был случайным и шутливым заявлением. Microsoft Xbox выполнила свое обещание, выпустив культовые мини-холодильники. Первые поставки мини-холодильников Xbox Series X начнутся в декабре 2021 года.