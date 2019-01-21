Предварительный обзор ASUS StudioBook S. Тонкая рабочая станция

2019-01-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS StudioBook S; [127]
В последнее время мы все привыкли к тому, что для работы есть один ноутбук — MacBook Pro. Конечно, можно взять и более тонкую легкую версию, но она не даст вам такого набора возможностей и производительности в программах. С другой стороны, нужно понимать, что на рынке есть масса производителей, которые тоже делают классные ноутбуки, в том числе и для работы. И им очень хочется привлечь к себе внимание потенциальных покупателей. Кто-то делает это при помощи дизайна, кто-то ставит сюда производительную начинку, а кто-то делает сразу все вместе. Собственно, ноутбук ASUS StudioBook S является ярким примером того, что можно делать крутой продукт с невероятной мощностью в компактном и легком для транспортировки корпусе. Сегодня мы поговорим о данном ноутбуке и расскажем вам о том, почему он действительно хорошо подходит для рабочих задач. Кому-то это будет полезно, особенно если вы думали о покупке подобной новинки.

Характеристики

В базовой версии ноутбука установлен процессор Intel Core i7-8750H, который работает на шести вычислительных ядрах и предоставляет довольно высокую производительность. В режиме разгона тактовая частота достигает 4,1 гигагерца, этого предостаточно для запуска самых разных программ. Однако, если вам и этого мало, то можно взять более продвинутую версию ноутбука с процессором Xeon E-2176M. Он тоже работает на шести вычислительных ядрах, но здесь немного иная архитектура и другие возможности процессора. Идеально на тот случай, если вы прямо планируете работать с тяжелой объемной графикой. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память типа DDR4-2666, которую можно установить в объеме до 64 гигабайт. Этого предостаточно, чтобы вы не ощущали дискомфорта или каких-либо ограничений.

За графику ноутбука используется дискретная видеокарта NVIDIA Quadro P3200, которая создана для специалистов и мастеров своего дела. Она отлично справляется с поставленными задачами как с графикой, так и с объемными объектами и прочими проектами высокой сложности. Видеокарта оснащена встроенной памятью на 6 гигабайт, чего тоже вам должно быть предостаточно. Встроенная память представлена накопителями PCIe NVMe Gen3 x4 SSD в числе двух штук. Вы можете выбрать подходящий вам объем, а в максимальной комплектации каждый из накопителей может похвастаться 2 терабайтами памяти.

Дизайн корпуса

Внешний вид ноутбука очень привлекателен — сразу понимаешь, что люди делают с умом и знают своего потенциального покупателя. Ноутбук очень тонкий, легкий, даже сразу не верится, что внутри него находится такая невероятная мощность. Клавиатура выглядит аккуратно и стильно, серебристые клавиши с золотой гравировкой сразу привлекают к себе внимание. Сенсорная панель совмещает в себе еще и цифровой блок, чтобы вам было удобнее работать с какой-то специфической информацией. Сразу и не скажешь, что это мощная рабочая станция — изначально складывается впечатление, что это ноутбук для путешествий.

Итог

Стоимость данного ноутбука пока что не называется — производитель, видимо, еще не решил, какой именно ценник нужно выставить данному продукту. Но, стоит понимать, что даже в базовой версии этот ноутбук обойдется вам в приличную сумму денег, даже со скромным накопителем. Нужно понимать, что подобного рода ноутбуки создаются для узкой аудитории специалистов, которые хотят зарабатывать деньги на своем мобильном устройстве и готовы платить за это столько, сколько нужно. Будем ждать официального релиза и тогда можно будет говорить о стоимости для нашего региона.

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