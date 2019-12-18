Предварительный обзор Alienware AW510K. Геймерский экстаз

Дизайн корпуса

Давненько мы не рассказывали о качественных клавиатурах для геймеров, но сегодня особый день. Новинка от Dell выглядит достаточно привлекательно, чтобы вы захотели себе эту красоту буквально моментально. Давайте изучим новинку и решим, стоит ли она своих денег, а также обсудим преимущества новинки перед конкурентами. Все же механических клавиатур на рынке очень много.

Характеристики

У компании Alienware, которая принадлежит Dell, никогда не было проблем с дизайном — еще много лет назад, когда мы лишь мечтали об игровых ноутбуках, производитель уже выпускал крутые решения. Сейчас ситуация не изменилась совершенно, ведь дизайнеры продолжают радовать нас качественной продукцией с интересным дизайном. К примеру, у клавиатуры Alienware AW510K довольно необычно реализована тыльная сторона, она немного закруглена и окрашена в белый цвет. Данная панель плавно переходит во фронтальную, как бы обволакивая корпус, что выглядит довольно интересно. Напоминает дизайн космического корабля из фильмов про будущее. В раскладке самой клавиатуры все довольно стандартно — производитель использует классическую раскладку на 104 клавиши без дополнительных рядов клавиш и всего в таком духе. Это очень приятно, так как привыкать к новой клавиатуре пользователь будет очень быстро.

Особенности

Как и во всех топовых клавиатурах, внутри Alienware AW510K установлены механические переключатели Cherry MX, которые позволяют вам наслаждаться каждым нажатием и при этом не переживать о том, что клавиатура через год будет себя плохо показывать. Нет, это достаточно продвинутое устройство с громадным сроком жизни. Производитель заявляет о 50 миллионах нажатий, что примерно соразмерно восьми годам активного использования. Фактически, вы скорее пойдете тратить деньги на обновление своего компьютера, чем на обновление клавиатуры. Это, без всякого сомнения, громадное преимущество, ведь когда покупаешь дорогое устройство, то хочешь пользоваться им не один год. Также стоит отметить, что пользователь волен сам выбрать тип переключателей — Cherry MX обладает весьма широким спектром вариантов. Стоит посмотреть и выбрать.

Итог

Естественно, если производитель выпускает игровую клавиатуру в свет, то он хочет, чтобы она выглядела максимально привлекательно. В этом плане новинка довольно неплохо себя зарекомендовала, ведь подсветки здесь действительно много. Начнем с того, что на нижней грани располагается надпись Alienware, которая подсвечивается и выглядит крайне стильно. Также подсвечиваются переключатели клавиатуры, которые дополнительно освещают еще и символы на клавиатуре. Кроме того, нужно понимать, что подобного рода устройства обладают довольно продвинутым программным обеспечением, которое позволяет гибко настраивать продукт, работать с макросами, различными эффектами подсветки и так далее. Для геймера, который ранее ничем этим не пользовался, будет крайне приятно попробовать настроить клавиатуру под себя, а опытный геймер вовсе окунется в мир ПО, позабыв об играх.Единственный минус данной клавиатуры в ее высокой стоимости — все же механические клавиатуры и так стоят достаточно дорого, а это еще и крутой бренд с мировым именем, который берет определенную сумму еще и за логотип инопланетянина. Если у вас есть возможность и вы очень хотите получить именно эту клавиатуру, то обязательно берите и не пожалеете — клавиатура вас явно не подведет. Если же хочется чего-то более простого, то есть модель AW310K без подсветки. Она стоит дешевле.