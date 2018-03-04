Предварительный обзор Canon EOS 4000D. Относительно недорогой

2018-03-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Canon EOS 4000D; [83]
Компания Canon решил развеять миф о том, что зеркальные фотоаппараты являются дорогими гаджетами и доступны далеко не всем. Например, вот решили вы для себя, для души, снимать фотографии, ходить с друзьями в интересные локации и создавать кадры для личного альбома или странички в социальной сети. Либо же ездите на отдых и хочется снимать всю эту красоту не на смартфон, а на более-менее сносную камеру, чтобы качество было приличное. Покупать дорогие полупрофессиональные модели - больно кошельку. Да и зачем платить столько денег, если для вас фотография является хобби? Вот нам и представили камеру Canon EOS 4000D, которая стоит недорого, выполняет все нужные задачи и выглядит потрясно. Шикарный вариант для начинающего фотографа, для туризма или съемок домашних праздников. Сегодня я расскажу вам про особенности данного фотоаппарата, о его преимуществах и мелких недостатках.

Характеристики

За основу камеры взят CMOS-сенсор APS-C на 18 мегапикселей. Это шикарное решение, особенно если снимать в RAW на максимальное разрешение - можно будет кадрировать фотографию, но качество от этого не пострадает. За обработку всех процессов фотоаппарата отвечает процессор Digic 4+. Это неплохая модель, вышедшая в свет в 2014 году. Вполне справляется с поставленными задачами, плюс этот же чип использовали буквально год-полтора назад в камерах среднего класса, что говорит о высоком уровне возможностей. И, конечно, здесь большой дисплей на 2,7 дюйма, помимо видоискателя, который позволит вам смотреть на полученные кадры прямо на месте, без ноутбука или дополнительных приспособлений. Экран достаточно яркий, удобный, полностью справляется с поставленной задачей и на него вполне можно снимать, используя как видоискатель. Некоторым так удобнее снимать, например мне.

Второстепенные характеристики фотоаппарата не могут вас удивить, но здесь есть всё, что нужно. Светочувствительность от 100 до 6400 ISO, фотографировать без слишком явных шумов советую до 1600 ISO, максимум 3200. Имеется серийная съемка 3 кадра в секунду, есть модуль Wi-Fi 802.11n. Помимо этого, камера умеет снимать видео в FullHD на 30 кадрах в секунду, то есть, ее вполне можно использовать для видео блогов. Да, это не 4К, но кто в этом 4К вообще видео смотрит? И монтировать 4К нереально тяжело, лучше уж хорошо, но в 1080р снимать и выкладывать в сеть. Все нужные функции на месте.

Особенности

Стоит понимать, что это бюджетная камера и придираться к ней как-то глупо. Да, здесь нет поворотного экрана, как на старших современных моделях, так что снимать самого себя на видео будет не так удобно. С другой стороны - это доступный фотоаппарат, его главная цель дать возможность вам фотографировать и получать удовольствие от этого. Второй момент - поставляется камера с объективом 18-55 образца 2011 года. В сети уже начали подшучивать на эту тему, но я с ними полностью не согласен. Для старта - шикарный универсальный вариант, да и для объектива возраст вообще не важен.

Итог

Стоимость фотоаппарата составляет 380 евро. Да, это не стоимость китайского флагмана за 80 баксов, но среди зеркальных фотоаппаратов, новых, это самое доступное решение на рынке. Вы покупаете камеру, снимаете для себя или учитесь, чтобы вырости до более крутой камеры. Вариантов применения масса, можно даже видеоблог завести, да и при наличии крутого объектива, камера может вполне сойти для портретов или предметной съемки. Обязательно нужно присмотреться, думаю, что многим такое решение будет интересно из-за адекватной стоимости и приличного набора функций.


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