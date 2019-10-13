Предварительный обзор Canon IVY REC. Компактная камера

Дизайн корпуса

Официально представлена пожалуй самая компактная видеокамера на рынке. Она настолько небольшая, что ее можно спокойно бросить в рюкзак и забыть. Снимает при этом устройство очень качественно в высоком разрешении и с достаточно интересным набором дополнительных функций. Обязательно стоит обратить свое внимание. Итак, погнали смотреть.

Характеристики

Стоит сказать, что это совершенно нестандартная камера и говорить о ее возможностях исходя из стандартных характеристик фотоаппаратов было бы крайне глупо. Это очень компактное решение, которое помещается буквально в руке или в очень небольшом кармане. На фронтальной стороне устройства расположена лишь белая панель с объективом фотоаппарата и небольшой надписью Canon. Смотрится довольно привлекательно, вопрос только в том, насколько быстро такая вот панель будет портиться царапинами и прочими вещами. На тыльной стороне продукта расположен переключатель режимов и небольшой динамик. Клавиша спуска находится на верхнем торце устройства и все это завершается небольшим кольцом на корпусе, которое можно использовать для транспортировки продукта на курке или рюкзаке. Корпус очень небольшой и при этом обладает всеми необходимыми функциями.

Особенности

У камеры Canon IVY REC довольно неплохой набор характеристик, которые позволят вам снимать видео в очень высоком качестве. Начнем с того, что устройство оборудовано сенсором на 13 мегапикселей, который обеспечивает пользователя достаточно высоким качеством видео в разрешении 1920 на 1080 точек при частоте 60 кадров в секунду. То есть, видео в самом популярном на планете формате предоставляется в очень плавном формате, которое потом можно спокойно монтировать и получать от этого немало удовольствия. Кроме того, устройство оборудовано функцией фотографии — вы можете делать кадры в разрешении вплоть до 3104 на 3104 или 4160 на 3120 пикселей. Это весьма высокое разрешение и если вы используете фото не для печати, а для социальных сетей, то качество изображения будет весьма достойным. Во всяком случае не хуже, чем на смартфонах или планшетах современных.

Итог

Стоит отметить, что у камеры нет видоискателя, то есть вы не видите, что именно попадает в кадр, а что нет. Для того, чтобы у пользователя было хотя бы примерное понимание того, что происходит на видео, производитель и добавил условную петлю на корпусе — она служит своего рода видоискателем. То есть, вы берете камеру, смотрите на отверстие в петле и примерно понимаете, что захватывает камера. Естественно, это очень приблизительно, ведь не самом деле вы можете смотреть под разными углами и видеть разные картинки. Это лишь маленький способ упростить себе жизнь и снимать хотя бы приблизительно то, что вам действительно нужно. Отдельно хотелось бы похвалить устройство за защиту от падений, защиту от влаги, пыли и прочих погодных неурядиц — даже повышенные и пониженные температуры камере не страшны. Это идеальный вариант для тех, кто хочет много путешествовать.На текущий момент камера представлена исключительно на территории США по стоимости в 130 долларов. То есть, это весьма недорогое удовольствие, если учитывать, что продукт построен по весьма уникальным технологиям и это в целом достаточно удобная для путешествий штука. Конечно, записывать видео, глядя в небольшое отверстие в корпусе, не всем понравится, но у компактности есть свои преимущества. Ждем стоимость для России и тогда уже можно будет говорить о конкуренции, хотя с кем конкурировать? Аналогов на рынке нет.