Предварительный обзор Canon PowerShot G5 X Mark II. Камера за 900 баксов

Дизайн корпуса

Состоялся официальный анонс фотоаппарата Canon PowerShot G5 X Mark II, который не только выглядит привлекательно, но и точно стоит своих денег. Его уже сейчас продают за 900 долларов и есть мнение, что за свои деньги это самый достойный компактный фотоаппарат на рынке. Давайте посмотрим на него поближе и решим этот вопрос.

Внешний вид фотоаппарата мне лично очень понравился, но нужно еще учитывать, что это мое личное мнение. Кому-то нравятся белые модели, кто-то получает удовольствие от яркой раскраски, кто-то любит милитари. Здесь же сделан упор на практичность и простоту в использовании — на фронтальной панели, где расположен объектив, находится лишь логотип компании, название модели и, собственно, сам объектив. Больше здесь нет ничего, что могло бы как-то привлекать ваше внимание. И это большой плюс, ведь вы в любой момент можете достать камеру и не отвлекаться на мелкий мусор в декоративных панелях или логотипах. На верхней грани тоже все довольно аскетично выполнено — вспышка выдвижная спрятана в корпус, есть колесо прокрутки режимов с дополнительным кольцом экспозиции, плюс клавиша спуска и кнопка включения и выключения. Ничего невероятного в дизайне нет, но выглядит стильно.

Характеристики

На тыльной стороне устройства расположен сенсорный экран, который можно поворачивать и использовать в качестве монитора для съемки самого себя. Это очень удобная функция, если вы находитесь на отдыхе в одиночестве и хотите снимать себя в кадре, не пропуская интересные моменты. Монитор отгибается в обратную сторону и предоставляет вам полный обзор кадра. Также стоит отметить, что на данной панели размещены клавиши управления, где можно запустить запись видео или открыть меню с настройками. Повторюсь, ничего удивительного дизайнеры не показали — примерно в этом же дизайне выполнены почти все камеры компании. С другой стороны, этот корпус уже проверен годами, все клавиши расположены на своих местах и позволяют вслепую нажимать на нужные рычажки. Дизайн нового фотоаппарата выглядит крайне привлекательно и практично, а нам большего и не нужно.

Итог

За основу фотоаппарата взят КМОП-сенсор BSI-CMOS размером 1 дюйм, который получил разрешение 20,1 мегапиксель. Это весьма неплохое решение, особенно если учитывать, что мы говорим о компактной камере. Света получается довольно много, картинка яркая и насыщенная, плюс нет проблем с зумом — даже на низких показателях диафрагмы картинка не превращается в темное месиво. Это громадное преимущество, ведь пользователи крайне часто снимают вечером или даже ночью. За обработку изображений отвечает фирменный процессор DIGIC 8, который отлично справляется с поставленными задачами — он очень быстро обрабатывает фото и позволяет не переживать о проблемах при серийной съемке. Также стоит отметить объектив с фокусным расстоянием 24-120 миллиметров. Он позволяет вам снимать и портреты, и удаленные снимки на большом расстоянии. Крайне качественное решение.

В плане стоимости к фотоаппарату нет вообще никаких вопросов — устройство продают за 900 долларов и это очень даже привлекательно. За эти деньги вы получаете компактное решение, которое снимает отлично, позволяет записывать видео в 4К и предоставляет экран для самостоятельной записи себя любимого. Да, кто-то скажет, что 900 баксов за компактный фотоаппарат это слишком много, но его фишка именно в компактности и заключается. Вы можете с удовольствием путешествовать и снимать достопримечательности, не таская с собой зеркальный фотоаппарат.