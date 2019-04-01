Предварительный обзор Canon Zoemini S. Классная камера

Дизайн корпуса

В последнее время компактные камеры пользуются небывалым спросом у пользователей, так как это позволяет не таскать с собой зеркальный фотоаппарат и специальную сумку для него. Конечно, есть определенный сегмент пользователей, которые любят носить с собой штатив, ставить камеру и фотографировать пейзажи или какие-то отдаленные объекты, но для большинства людей это неудобно. И камера Canon Zoemini S в этом плане отлично заменяет крутую здоровенную камеру, так как это устройство вы можете положить себе в карман и спокойно путешествовать, осматривая красоты окружающего мира. При необходимости камера снимает классные кадры и умеет тут же их печатать, о чем мы еще позже поговорим. Стоит ли новинка своих денег? Думаю, что если вы хотите максимально компактное решение, то других вариантов у вас просто нет — это самый маленький продукт на рынке. Сегодня мы рассмотрим его более подробно.

Характеристики

Устройство действительно очень компактное — оно меньше любого смартфона примерно вдвое, что дает вам возможность не брать специальную сумку или какой-то дополнительный чехол для транспортировки устройства. Вы легко можете носить Canon Zoemini S в кармане или просто в руке. на лицевой панели устройства размешен объектив камеры, на котором указано, что устройство умеет мгновенно печатать фотографии и есть специальное приложение для этого. Кроме того, на это же лицевой панели есть указание о соотношении сторон и размерах фотографии — 2 на 3 дюйма. Лицевая панель получилась очень информативной. Там же размещен логотип продукта и вспышка. На обратной же стороне камеры тоже ничего невероятного обнаружить не удалось. Видимо, производитель решил, что главное предоставить простое и удобное для работы устройство, а все ненужные элементы управления просто убрали.

Мгновенная печать

В основе фотоаппарата лежит 8-мегапиксельный сенсор, который позволяет делать вполне неплохие снимки. Для съемки в темное время суток используется специальная вспышка на 8 светодиодов, светочувствительность заявлена в пределах от 100 до 1600 ISO. Есть слот для карты памяти формата microSD, для беспроводной связи с другими устройствами используется протокол Bluetooth 4.0. Конечно, ничего удивительного в характеристиках продукта нет, так как это довольно бюджетная по нынешним меркам камера и производитель не ставил перед собой цель удивлять покупателей.

Итог

Стоит довольно осторожно относиться к выражению «мгновенная печать», ведь на самом деле печать далеко не мгновенная — на одну фотографию уходит около минуты времени. То есть, не будет, как в фильмах, вылезать фотография буквально через секунду после того, как вы щелкнули затвором. С другой стороны, при наличии необходимой бумаги для печати, вы можете прямо в путешествии делать снимки на бумаге. Вопрос лишь в необходимости данного решения, ведь при столь длительной печати можно просто загрузить все на накопитель и потом распечатать в любом полиграфическом центре в более высоком качестве.

У камеры есть всего два недостатка — довольно длительный процесс печати фотографии и стоимость. Про печать мы уже сказали, а теперь давайте про цену — за устройство просят 180 евро. Для нашего рынка, скорее всего, цену переведут в 200 долларов. То есть, это достаточно дорогой продукт, как бы нам не хотелось назвать его доступным. Снимает ли камера хорошо? Да, без сомнения. Снимает ли она на 200 долларов? Даже близко нет. Намного красивее получатся фотки со смартфона, но там не будет возможности мгновенной печати.