Предварительный обзор DJI Osmo Action. Крутая спортивная камера

Характеристики

На рынке экшн-камер уже есть несколько крупных игроков, которые заняли свою нишу, привлекли фанатов и теперь просто не отпускают аудиторию. Делается это по достаточно простой схеме — производители выпускают камеру и ряд аксессуаров, которые подходят и к следующему поколению устройств. И пользователь не хочет закупать аксессуары к камерам других брендов, оставаясь в одной линейке устройств. Но, в последнее время эта тактика перестала работать, так как производители стали вместе с камерой выдавать крутой базовый комплект — больше нет смысла закупать вагон аксессуаров. И новая камера DJI Osmo Action является ярким примером того, что при наличии определенных преимуществ можно очень легко уделать конкурентов и завоевать аудиторию буквально за сутки после анонса. Собственно, сегодня мы об этом и поговорим — достаточно ли данная камера хороша, чтобы наслаждаться ее функциями.

Дизайн корпуса

За основу новой камеры взят 1/2,3-дюймовый CMOS-сенсор с разрешением 12 мегапикселей. То есть, это вполне неплохая камера, но она ничем выдающимся похвастаться не сможет — примерно аналогичные сенсоры установлены и на камерах основных конкурентов. С другой стороны, производитель впервые зашел в данную нишу и сразу показал качественную камеру на уровне топовых решений, что тоже заслуживает похвалы. Камера также может похвастаться углом обзора в 145 градусов, что довольно много, диафрагмой f/2.8 и величиной светочувствительности ISO 100-3200. Это говорит нам о том, что при хорошем освещении вы сможете снимать и очень даже достойно, вечером картинка станет более темной, а прямо совсем ночью вы делать контент просто не сможете. На максимальном значении ISO картинка будет с дикими шумами и снимать что-то качественное у вас точно не получится. А вот днем — другое дело.

Особенности

Стоит отметить, что дизайнеры данного продукта решили не выдумывать ничего нового и просто реализовали то, что уже протестировали другие компании. Именно поэтому новинка так похожа на камеру от компании GoPro. Корпус довольно компактный и прямоугольной формы, его удобно держать в руках и устанавливать на крепление, плюс он не выскальзывает даже в том случае, если у вас мокрые руки. На корпусе есть аппаратные клавиши, которые удобно нажимаются и легко находятся даже в перчатках. Больше ничего про дизайн и не скажешь — все достаточно стандартно, но качественно и хорошо.

Итог

Главной фишкой данного устройства является система дисплеев — производитель решил не ограничивать вас и установил по экрану спереди и сзади. То есть, если вы хотите снимать сами себя, то просто переводите картинку на фронтальный экран и можете контролировать то, что попадает в кадр. Это действительно очень удобно, особенно для блогеров, которые снимают без оператора. Если же вы хотите снять что-то перед собой, то включаете дисплей на обратной стороне и тоже получаете комфорт и удобство. Это, пожалуй, главная фишка данной камеры, которой нет у конкурентов.

О стоимости говорить долго не получится — за DJI Osmo Action просят 350 долларов. Это не очень дорого, примерно на уровне конкурентов, но и сильно доступной камеру тоже не назовешь. Устройство хорошо укомплектовано, стильно выглядит и хорошо снимает в определенных условиях, но назвать это прямо лучшим решением на рынке нельзя. Тем более, что есть камеры, которые снимают чуточку хуже, но стоят долларов 200 и являются даже более интересным вариантом для новичков или начинающих блогеров. Так что решение в итоге за конечным пользователем.