Предварительный обзор DJI Zenmuse XT2. Камера для вашего дрона

В последнее время мы наблюдаем активное развитие рынка дронов — пользователи перестали смотреть на устройство, как на игрушку, многие специалисты покупают гаджет для того, чтобы снимать видео и так далее. Помимо этого, многие государственные структуры стали использовать квадрокоптеры в своих целях — намного проще патрулировать какой-то участок леса или большой территории при помощи дрона, намного быстрее можно обследовать место кручения или пожара, при этом не ставя людей под угрозу. Тут в свет выходит камера DJI Zenmuse XT2, которая имеет встроенный тепловизор, и на летательные средства такого плана смотришь совсем иначе — теперь они точно станут на вооружение частных охранных компаний и государственных структур. Да и для энтузиастов это тоже классная возможность попробовать что-то новое и интересное, поснимать в необычном формате. Давайте же посмотрим, что она умеет.

Дизайн корпуса

Устройство выполнено в очень стильном корпусе, он немного напоминает милитари-дизайн, что только придает новинке шарма. На лицевой панели расположен основной объектив, он находится справа и заметно выпирает за пределы корпуса. Слева от него установлен дополнительный тепловизор, он немного меньше основного объектива и практически не выпирает за пределы корпуса. Больше никаких элементов на лицевой панели нет, хотя винты выглядят очень круто. На противоположной стороне расположен дисплей, он занимает практически всю площадь этой панели. Справа от дисплея имеются обозначения клавиш управления, расположенных на боковой грани. Стоит отметить, что данная камера не боится влаги вообще — вы можете летать хоть в проливной дождь, ничего с ней не случится. Тоже приятный момент, ведь некоторые камеры дождь не переживают совершенно. С другой стороны, учитывая особенности данной новинки, ничего другого я и не ожидал.

Характеристики

Внутри камеры установлен вполне традиционный сенсор на 12 мегапикселей, который является основным и выполняет функцию съемки — именно при помощи этого датчика вы будете снимать видео или делать фото со своего летательного средства. К примеру, камера умеет снимать видео в 4К, при том неплохо снимает, можно в режиме реального времени переключаться на тепловизор или делать эффект картинки в картинке. Достаточно удобно все реализовано и для тех, кто снимает много и постоянно, это идеальный вариант. Остальные характеристики продукта остались за кадром, хотя это же экшн камера для БПЛА, какие там еще могут быть интересные характеристики?

Сферы применения

Как я уже сказал, в большинстве ситуация данная камера будет применяться для каких-то спасательных или охранных целей. Да, может в каких-то любительских съемках это тоже пригодится, но сам производитель говорить о поисково-спасательных работах, где намного проще и быстрее отправить в воздух дрон, который бы пролетел над местностью и показал тепловые индикаторы, для патрулирования каких-то территорий с большой высоты, для инспекции зданий и прочих построек. То есть, производитель изначально создавал устройство с прицелом на то, чтобы дать охранным службам и спасателям хороший инструмент для своей работы.

Итог

На данный момент нет точной даты релиза камеры и ее стоимости. В сети даже говорят, что производитель не планирует выпускать камеру в широкий свет, а будет продавать новинку лишь государственным структурам и охранным компаниям. Верится в это слабо, ведь никто бы тогда не стал публиковать фотографии и характеристики в сеть, если бренд не планирует анонсировать продукт широкой публике.