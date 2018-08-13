Предварительный обзор GIGABYTE Aorus M5. Со сменными сенсорами

2018-08-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - GIGABYTE Aorus M5; [102]
Игровая периферия давно перестала быть чем-то нацеленным просто на ввод информации. Если вы посмотрите на современные продукты, то заметите, что помимо базовых возможностей разработчики добавляют еще массу разнообразных деталей. Например, GIGABYTE Aorus M5 обладает таким количеством дополнительных преимуществ и бонусов, что даже страшно представить, как конкуренты будут такое перебивать своими бонусами. Сегодня мы решили изучить данный продукт и узнать, почему пользователи настолько рады выпуску новинки. Все же, на рынке сейчас очень много разнообразных девайсов на все случаи жизни, вам нужно лишь выбрать себе подходящий дизайн и стоимость, а дальше уже можно будет исследовать рынок. Однако, вокруг GIGABYTE Aorus M5 очень много слухов и обсуждений в сети, так что пройти мимо этой новинки мы просто не могли. Давайте же посмотрим, почему это настолько интересная штуковина.

Дизайн корпуса

Внешне мышка выглядит очень привлекательно и сразу же понимаешь, что перед тобой именно геймерская периферия. Корпус выполнен из черного матового пластика, он смотрится довольно привлекательно и неплохо лежит в руке. Матовый пластик лучше собирает отпечатки пальцев, зато мышка не выскальзывает во время очередной активной перестрелки в шутере. Под ладонью у пользователя нарисован логотип Aorus, а между левой и правой клавишами мыши расположена серебристая платформа с колесом прокрутки и клавишами повышения и понижения DPI. Это довольно удобно, хотя ничего удивительного в расположении органов управления нет. На правой боковой грани расположены клавиши вперед и назад, которые обычно назначают на какие-то умения в играх. Множество панелей с подсветкой лишь дополняют общую привлекательность продукта, который в темноте привлекает к себе массу внимания.

Начинка

В основе мышки лежит оптический сенсор Pixart 3389, который обладает максимальной чувствительностью в 16000 DPI и у вас будет возможность настраивать этот показатель с шагом в 50 DPI. Это очень приятно, особенно если вы хотите получить максимально комфортный вариант. Под правой и левой клавишей мыши расположены переключатели Omron, которые способны выдержать до 50 миллионов нажатий. Даже заядлому геймеру этого хватит на 3-7 лет, не говоря уже про более казуальных пользователей. Частота опроса девайса составляет 1000 Гц, этого предостаточно, чтобы вы играли без разрывов.

Бонусы

Важным преимуществом продукта является подсветка — сюда поставили многоцветную подсветку по технологии RGB Fusion, которая обеспечивай вам 16,7 миллионов цветовых оттенков. Естественно, вы можете соединить это свечение с видеокартой или материнской платой компании, сейчас это очень модная фишка, которую используют буквально все. Смотрится в темноте новинка действительно довольно привлекательно, особенно если вы покупаете девайс не просто поиграть, но и наслаждаться эстетикой. Да и панелей со свечением здесь очень много, что тоже важно.

Итог

Пока что о стоимости мышки никто ничего не говорит, но есть ощущение, что с таким сенсором и переключателями продукт доступным никак не будет. Конечно, компания лишь недавно стала работать на рынке игровой периферии, но бренд GIGABYTE уже давно знают и пользователи готовы отдавать свои деньги за хороший продукт известного разработчика. Будем надеяться, что с ценой не сильно перегнут и для пользователей России это будет более-менее адекватное решение. Светится красиво, характеристики отменные, что еще нужно для настоящего геймера? Осталось дождаться стоимости.

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