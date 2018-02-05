Предварительный обзор HiSense H11. Переборщили с ценой

В большинстве ситуаций, смартфоны с малоизвестным названием становятся популярными по причине своей низкой стоимости - пользователь видит, что может получить смартфон с производительной начинкой за оптимальные деньги и покупает продукт, пусть у него название и звучит как-то непонятно. Однако, не все производители мыслят таким образом - некоторые думают, что их смартфон сам по себе такой крутой и интересный, можно продавать по приличной стоимости и его купят и так. Например, новинка HiSense H11 стоит в базовой комплектации 410 долларов. Да, это не так много, как яблочный флагман, но если посмотреть на варианты от Xiaomi или OnePlus, то можно заметить практически равную стоимость. Сегодня мы посмотрим на смартфон более пристально и расскажем вам все особенности новинки, дабы вы понимали стоит ли гаджет своих денег или нет. Все же, слишком высокая конкуренция, дабы брать все подряд.

Начинка

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Qualcomm Snapdragon 630, который работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,2 гигагерца. Этого вполне достаточно для того, чтобы вы могли спокойно пользоваться всеми любимыми приложениями, работать с софтом, общаться в интернете и играть в игры. Пусть это и не топовое решение, но за свои деньги процессор ведает приличную производительность и как-то придираться к нему никто не станет. Кстати, сюда поставили скоростной модем для подключения к сотовой сети X12 LTE, он выдает просто потрясающую скорость передачи данных. Далее, у смартфона есть сразу три версии - первая, самая младшая, построена на основе 4 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайт встроенной для хранения личного контента. Вторая версия получила 6 гигабайт ОЗУ и 64 гигабайта встроенной, а самая старшая модель порадует вас 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами встроенной памяти.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида к смартфону вообще никаких претензий, так как в этом компания разбирается, видно сразу. На передней панели помимо дисплея ничего лишнего нет, рамки справа и слева минимальные, снизу и сверху лишь небольшие вставки, позволяющие держать устройство в руках с комфортом. На тыльной стороне расположена система из двух камер, там же вспышка и сканер отпечатков пальцев. Выглядит тыльная панель очень привлекательно, дорого и стильно, пусть и пачкается быстро, но это плата за глянцевую панель.

Бонусы

Диагональ дисплея смартфона составляет 5,99 дюймов, то есть достаточно большой дисплей, который сейчас можно назвать классическим. Разрешение составляет 2160 на 1080 точек, картинка приятная и яркая, современный формат 18:9, все как вы любите. Претензий к качеству дисплея нет вообще, плюс здесь неплохая система из двух камер установлена - один модуль Sony IMX486 на 12 мегапикселей, второй на 8 мегапикселей, есть возможность двоекратного зума. На передней панели расположена 20-мегапиксельная камера, снимает достаточно хорошо.

Итог

Теперь давайте поговорим о стоимости - в базовой комплектации смартфон стоит 410 баксов, в топовой, есть ощущение, обойдется в долларов 550, как минимум. Это стоимость нового iPhone 8, есть масса вариантов от менее известных брендов с примерно тем же железом, с теми же характеристиками, даже стоимость та же. Вот только что вы выберете - купить флагман от OnePlus или данный продукт за одну и ту же сумму денег? Думаю, ответ здесь очевиден и вы сами понимаете, чему большинство отдаст предпочтение. Но, новинка все же вышла в свет и может даже кому-то она будет интересна за такие деньги.