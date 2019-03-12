Предварительный обзор Leica Q2. Лучший в своем роде

2019-03-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Leica Q2; [113]
Мы привыкли к тому, что зеркальные фотоаппараты являются громоздкими, но лучшими в своем деле. Теперь пришло время развеять этот миф и посмотреть на новую камеру от компании Leica, которая уже много лет считается лучшей в своем роде. Бренд выпустил новую компактную камеру с полным кадром и массой привлекательных особенностей, которые просто не могут пройти мимо вас. Правда, стоит такая радость крайне дорого, но это закономерно.

Дизайн корпуса

Нужно понимать, что потенциальные покупатели фотоаппарата Leica Q2 хотят не только красивые фотографии получать, но и наслаждаться внешним видом своего устройства. В этом плане новинка очень хорошо себя показала — даже если убрать с корпуса логотип, то вы все равно догадались бы, что это именно Leica. На фронтальной стороне продукта расположен только байонет для установки объектива и логотип компании, который сразу выделяется на фоне темного цвета корпуса. Также стоит отметить две петли для ремешка, чтобы вы могли повесить себе фотоаппарат на шею и путешествовать по миру, к примеру. На тыльной стороне устройства расположен дисплей, довольно большой, плюс видоискатель и элементы управления в виде аппаратных клавиш. Это классический для бренда вариант дизайна корпуса, который выглядит очень круто, но и практичностью может похвастаться.

Характеристики

Главной фишкой аппарата можно назвать тот факт, что он получил полнокадровый сенсор размером 36 на 24 миллиметра. Это довольно большая площадь, которая обеспечивает пользователя разрешением в 47,3 мегапикселя. Фактически, эта компактная камера снимает как полноценные зеркальные фотоаппараты, которые используют для полиграфии. Такого рода сенсор стоит больших денег не просто так — он позволяет делать снимки с очень высокой детализацией и получать картинку с довольно высоким разрешением, которую потом можно использовать для печати на баннерах или для кадрирования, например. Максимальное разрешение фото достигает 8368 на 5584 точек. В плане качества снимков это один из лучших продуктов на рынке, который позволяет из компактного корпуса получить действительно шикарные фотографии. В этом и заключается основное преимущество данного продукта перед остальными.

Видео

Производитель почему-то решил, что отличного качества фотографий будет мало и нужно сделать еще и крутое качество съемки видео. В итоге камера предлагает нам возможность записывать видео в разрешении 4К на 30 кадрах в секунду. Это еще не эталонное значение 4К на 60 FPS, но и этого достаточно даже для блогеров, не говоря уже о более казуальных пользователях, которые снимают для себя. Кроме того, в режиме FullHD вы можете записывать видео даже в 120 кадрах на секунду. Не совсем понимаю, кому это может пригодиться, но сама идея очень даже хороша. Удивительно, но фотоаппарат, который явно создавали для крутых фото, умеет очень достойно снимать видео в отличном качестве и высоком разрешении.

Итог

Нужно понимать, что такие фотоаппараты создают в первую очередь для тех, кто занимается фотографией на профессиональном уровне или просто имеет достаточно денег, чтобы купить классную камеру. Например, очень часто такие фотоаппараты пользуются спросом у хипстеров, которые особо не понимают преимуществ устройства, но это и не обязательно — камера и без знаний в настройках делает хорошие снимки. Стоимость данного фотоаппарата составляет 5000 долларов и если добавить сюда аксессуаров с хорошей оптикой, то получится крайне дорогой комплект. С другой стороны, он явно стоит своих денег.

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