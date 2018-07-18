Предварительный обзор Nikon Coolpix P1000. Шикарный суперзум

2018-07-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Nikon Coolpix P1000; [46]
Официально представлена камера Nikon Coolpix P1000, которую можно смело назвать суперзумом. Этот продукт создали специально для того, чтобы снимать объекты на громадном расстоянии от фотографа. Производитель советует устройство тем, кто хочет снимать фотографии пейзажей, дикой природы, спортивные состязания и все в таком духе. Собственно, мы решили изучить новинку более детально, чтобы вы понимали, для чего годен данный продукт. Все же, на рынке есть достаточно много зеркальных фотоаппаратов с телеобъективами, которые позволяют снимать объекты с громадного расстояния. Зачем же тогда покупать Nikon Coolpix P1000? Ответ окажется довольно очевидным, но давайте для начала изучим характеристики этого устройства. Думаю, продукт достаточно интересен, чтобы пользователи обратили на него внимание, особенно если вы давно хотели снимать что-то нестандартное.

Характеристики

Начнем с самого главного и интересного — объектив может похвастаться 125-кратным оптическим трансфакатором. Фокусное расстояние составляет 24-3000 мм, плюс есть функция Dynamic Fine Zoom, которая позволяет зумировать изображение до х250. То есть, вы получаете возможность снимать объекты на громадном расстоянии, которое ранее на камерах если и было доступно, то только с очень дорогими объективами. И, конечно, фокусное расстояние в 3000 мм получить на зеркальной камере не получится. Объективом продукта выступает, конечно же, линейка NIKKOR с диафрагмой f/2,8. Это достаточно светосильный объектив, как для такого фокусного расстояния. Матрица на 16 мегапикселей дополняет комплект основных характеристик. Получилось весьма неплохо, достойный вариант камеры. Некоторые характеристики действительно удивляют воображение — такого раньше никто еще не делал.

Второстепенные в данном случае характеристики не так увлекают, ведь это не флагманская камера. Здесь установлена величина светочувствительности в размере ISO 100–6400, выдержка составляет от 1/4000 с до 60 с. Крайний параметр позволяет красиво снимать звезды, например. Имеется покадровая съемка до 7 кадров в секунду, видео снимается в 4К и FullHD. Ничего удивительного в этих характеристиках нет, но и плохими их тоже не назовешь. Отметим еще и наличие модулей Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1 LE — можно передавать файлы на компьютер или смартфон прямо с камеры, без кабелей.

Особенности

Естественно, при съемке объектов на громадном расстоянии лучше использовать штатив. Это позволит вам уменьшить колебания камеры в руках, что в итоге выльется в более четкие снимки. Если же вы будете снимать с рук, то технология Dual Detect Optical VR позволит уменьшить колебания до минимума, хотя, конечно, от смазанных снимков вас никто не застрахует. Технология, кстати, подавляет дрожание камеры сразу и в видоискателе, не только на конечном снимке. Отметить стоит и наличие поворотного дисплея — приятная мелочь, которая иногда очень полезна при съемке в нестандартных условиях.

Итог

Многие задаются вопросом — зачем покупать такую камеру, у которой объектив не снимается, если уже есть телеобъективы? Все просто — цена. Стоимость полнокадровой зеркалки составляет около 1500 долларов, плюс телеобъектив на 300 мм фокусного расстояния стоит еще тысяч пять, может даже больше. Новинка же стоит всего 1000 долларов и позволяет вам в любой момент достать продукт из сумки, снять снимок на громадном расстоянии, после чего перекинуть контент на смартфон и опубликовать в сети. Так что смысл в новинке определенно есть, особенно при такой стоимости.


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