Предварительный обзор Nintendo Switch Lite. Уменьшенная версия

2019-07-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Nintendo Switch Lite; [152]
Длительное время на просторах интернета обсуждали возможность выпуска более доступной и компактной консоли от Nintendo, хотя сама компания всегда говорила, что такого не произойдет. Но, видимо, это говорилось только для того, чтобы пользователи не перестали покупать Switch в ожидании нового устройства. Теперь же приставку официально анонсировали, она довольно простая и понятная, стоит относительно недорого и позволяет вам наслаждаться процессом виртуальных баталий. Конечно, у нее есть целый ряд недостатков и цена на отечественном рынке явно завышена, но это уже другой разговор. Сегодня давайте посмотрим на характеристики продукта, на дизайн устройства, а потом уже можно будет говорить о цене и прочих параметрах. Уверен, для многих пользователей эта консоль станет окном в мир портативного гейминга, пусть и с рядом ограничений. Итак, давайте смотреть, что получилось у японцев.

Характеристики

Производитель не стал уделять много времени рассказу о технической составляющей приставки, так как это, на самом деле, не очень интересует потенциальную аудиторию. Дело в том, что приставка, как и PS4 или Xbox One, создана на определенном наборе железа и разработчики при создании игр всегда оптимизируют свой продукт, дабы все работало плавно. Тем не менее, некоторые параметры консоли стоят вашего внимания. Во-первых, у портативной приставки уменьшилась диагональ дисплея — теперь она составляет 5,5 дюйма вместо 6,2 дюймов. Уменьшение довольно заметное и оно напрямую влияет на потребление контента, ведь играть в шутеры или гонки на большом экране куда удобнее, чем на маленьком. Разрешение экрана при этом осталось на отметке в 720р — производитель продолжает выпускать консоль с HD-экраном в 2019 году. Это самое грустное из новых характеристик, как по мне.

Особенности

Нужно понимать, что Lite-версия урезана по множеству параметров. Например, данная консоль не поддерживает Labo, у нее нет ножки-подставки на тыльной панели, ее нельзя подключить к док-станции. Более того, вы никак не сможете подключить данную консоль к телевизору, что делает ее в домашних условиях весьма слабым выбором. Также стоит отметить один важный момент — консоль поддерживает все игры, которые запускаются в «ручном» режиме. То есть, если для управления нужно отсоединить джой-коны, то приставка просто не подойдет, ведь у нее все аппаратные элементы управления находятся на корпусе. Если вы хотите играть в подобные игры, то нужно будет приобрести джой-коны отдельно. Конечно, таких игр не очень много, но они есть и большая их часть пользуется приличной популярностью, но при покупке джой-конов получается цена обычной консоли. Теряется смысл доступности.

Итог

На текущий момент цена известна только для рынка США — 200 долларов. За эти деньги вы получаете полноценную консоль, которая идеально подходит для тех, кто играет исключительно в дороге и не сидит перед телевизором. На территории России, вероятно, цена достигнет 15 тысяч рублей, об этом уже есть неофициальная информация от крупных ритейлеров. И если это так, то в приставке в нашем регионе нет смысла — полноценную версию можно взять за 18 тысяч рублей, только там будет и док-станция, и джой-коны снимаются, и экран чуточку больше. Наверное, более доступная версия приставки должна вынудить пользователей влюбиться в консоль, попробовать игры, а потом будет выпущена вторая версия Switch, от которой уже будет тяжело отказаться. Ждем официальную цену для нашего региона и можно будет говорить о привлекательности данного продукта.


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