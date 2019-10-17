Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10. Компактная камера

2019-10-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Olympus PEN E-PL10; [57]
Официально представлена новая камера Olympus PEN E-PL10, которая выглядит стильно, снимает отлично и при этом занимает минимум места в сумке. Стоит ли камера своих денег? Пока что сложно об этом говорить, но давайте изучим новинку более детально и постараемся ответить на этот вопрос. Все же для многих вопрос цены является основным при выборе фотоаппарата.

Дизайн корпуса

В последнее время производители фотоаппаратов стали все активнее работать в направлении компактных устройств, так как для пользователей это отличная возможность за вполне разумные деньги получить удобное в использовании устройство. И Olympus PEN E-PL10 является ярким примером того, что камера может быть одновременно и доступной, и компактной, и снимать на высоком уровне. В этом заключается преимущество данного устройства — вы можете взять гаджет в руку и отправится на прогулку, а в чемодане при перелетах продукт занимает минимум места и не приводит к перегрузу, как зеркальные фотоаппараты большого формата. Это большой плюс, который действительно многим важен. Выглядит устройство довольно стильно и дорого, золотистый цвет и элементы управления на верхней части корпуса смотрятся очень достойно. Дизайнеры потрудились на славу и сделали все очень круто.

Характеристики

В основе камеры лежит датчик изображения с разрешением 16,1 мегапиксель под названием Live MOS, который может похвастаться довольно высоким уровнем ISO и возможностью работать с большими выдержками. Кроме того, у камеры есть новый процессор, который отвечает за обработку изображений. Он получил название TruePic VIII и является передовым решением компании. Конечно, большинству пользователей этот процессор ничего не даст, но он позволяет быстрее обрабатывать изображения, работать с RAW и серийной съемкой. Например, устройство может похвастаться серийной съемкой в 8,6 кадра в секунду, что очень достойно для столь компактного решения. И, конечно, здесь есть система стабилизации на три оси, фокусировка по контрасту и прочие уже привычные нам технологии. В целом, к характеристикам камеры нет вопросов, здесь в плане инноваций все очень хорошо.

Особенности

У нового фотоаппарата есть некоторые особенности, которые позволяют сделать нашу жизнь более интересной. К примеру, у новинки имеется технология Fine Tune, которая позволяет накладывать художественные фильтры на фотографии и изменять теперь их наложения. Вы можете сделать фото, накинуть фильтр и отрегулировать, как это все выглядит и работает. Также камера умеет снимать видео в разрешении 4К, правда только на 30 кадрах в секунду. Это весьма высокое качество, хотя хотелось бы, конечно, получить возможность снимать в 60 кадрах в секунду. Но, повторюсь, для компактной камеры это просто отличные параметры и снимать видео будет комфортно. Да и не будем забывать, что у продукта есть экран, который можно откинуть в обратную сторону. Это отличная возможность снимать самого себя, фотографии делать на фоне достопримечательностей и так далее.

Итог

Производитель пока что не готов называть цену новинки, но обещает релиз под конец 2019 года. Это значит, что уже совсем скоро вы сможете пойти в магазин и заказать себе данную новинку. Это идеальный вариант для путешествий, который позволяет наслаждаться качеством картинки, легкостью и компактностью. Если еще и стоимость будет более-менее умеренной, то можно будет с удовольствием снимать классные кадры и не думать даже о конкурентах по сегменту. Но, для этого нужно сначала немного подождать релиза.

Комментарии и отзывы Olympus PEN E-PL10
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