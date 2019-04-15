Предварительный обзор Panasonic Lumix S1. Полнокадровая беззеркалка

2019-04-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Panasonic Lumix S1; [168]
Эра беззеркальных фотоаппаратов уже пришла — крупные производители стали активно выпускать свои устройства с какими-то невероятными ценниками, за которые действительно можно отдавать свои деньги. Такого рода камеры позволяют снимать на пределе технических возможностей и здесь уже придраться к своему фотоаппарату вы не сможете. Сегодня мы посмотрим на очередного монстра фотографии, который готов удивлять даже самых заядлых профессионалов.

Характеристики

Главной особенностью данного фотоаппарата можно назвать его поднокадровую матрицу с разрешением 24 мегапикселя. Это профессиональное решение, которое идеально подходит для использования качественных объективов, плюс сама матрица захватывает заметно больше света, делая фотографии ярче и интереснее. Профессиональные фотографы, что немаловажно, используют исключительно полнокадровые фотоаппараты, так как их матрица позволяет делать кадры максимального качества. Плюс, объективы с такой матрицей выдают более эффектную картинку. За обработку фотографий данного продукта отвечает фирменный процессор Venus, который себя уже давно зарекомендовал с лучшей стороны — он отлично справляется с поставленными задачами. А работать с кадром вы будете на большом дисплее с диагональю 3,2 дюйма с сенсорным управлением. Все в лучших традициях компании.

Дизайн корпуса

Внешний вид новинки наталкивает нас на мысль, что предыдущие дизайнерские решения компании оказались весьма успешными и их просто решили доработать. Если вы посмотрите на тот же GH-5, например, а потом на камеру Panasonic Lumix S1, то заметите массу схожих решений. Довольно удобно реализована ручка, на которой есть колесо настройки, чуть выше под углом расположена клавиша спуска затвора. Немного выше на торце камеры расположены три клавиши настройки баланса белого и ISO, там же располагается и дисплей с индикаторами. На противоположной стороне торца камеры установлено колесо прокрутки режимов съемки, оно обрамлено оранжевым цветом для пущего эффекта. На лицевой же стороне установлен дисплей с возможностью изменения угла, есть довольно большой видоискатель и несколько элементов управления. УДобно, просто и понятно, плюс сохранен фирменный стиль компании.

Особенности

Камера умеет снимать в довольно широком диапазоне светочувствительности — от 100 до 51200 ISO. То есть, вы можете даже в ночное время суток получить неплохую картинку при очень высоком значении ISO и длинной выдержке. Хотя, конечно, шумов в данном случае не избежать. Есть у камеры система стабилизации изображения на сенсоре, чтобы вы могли снимать более плавные кадры и не переживать из-за тряски камеры. Это будет полезно, ведь Panasonic Lumix S1 умеет снимать видео в 4К на 60 кадрах в секунду, чего для большинства пользователей будет предостаточно. Разработчики решили привлечь не только профессиональных фотографов, но и тех, кто снимает видео на уровне профессионала.

Итог

Естественно, за столь качественную камеру просят приличную сумму денег — беззеркальная камера Panasonic Lumix S1 стоит 2500 долларов. И это только за тушку, тогда как вам еще нужно будет докупить как минимум один объектив высокого класса. Стекло стоит примерно столько же, сколько и сама камера. Добавляем сюда пару карт памяти, аксессуары и вспышку — получается крайне дорогой набор, однако он стоит своих денег на все сто процентов. С данной камерой можно снимать шедевры и получать от этого тонну положительных эмоций, наслаждаясь тем, как выглядят ваши фотографии даже без обработки.

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