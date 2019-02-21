Предварительный обзор Panasonic Lumix TZ95. Компактность и качество

2019-02-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Panasonic Lumix TZ95; [56]
В последнее время компактные камеры пользуются какой-то невероятной популярностью. Видимо, мода на громадные зеркалки прошла и пользователи поняли, что для обычной съемки на уровне начинающего не обязательно покупать большую камеру. Помимо этого, компасные модели удобно брать с собой в путешествия — бросил в карман куртки или рюкзака и все, можно отправляться в путешествие по миру. Анонсов именно таких вот вариантов камер в последнее время было крайне много, а сегодня мы посмотрим на Panasonic Lumix TZ95 — новую камеру, которая порадует возможностью снимать видео в высоком разрешении и массой дополнительных плюсов. Новинка будет интересна в первую очередь тем, кто хочет отказаться от зеркального фотоаппарата без потери качества и для тех, кто планирует много путешествовать и снимать не только хорошие фото, но и видео. Итак, давайте смотреть, чем же продукт нас удивит.

Характеристики

За основу фотоаппарата взят довольно простой CMOS-сенсор с размером размером 1/2,3", который не является пределом мечтаний. Но, у него есть все необходимое, чтобы вы делали светлые качественные фотографии при дневном и вечернем освещении без дополнительной обработки. Вторым ключевым компонентом камеры является зум-объектив Leica DC Vario-Elmar, который порадует вас фокусным расстоянием 24–720 мм в 35-мм эквиваленте, 30-кратным зумом и стабилизацией изображения Power O.I.S. Ничего невероятного нет, повторюсь, но сенсор довольно неплохой и умеет отлично увеличивать объект съемки — вы можете снимать как портреты на фоне чего-либо, так и фотографировать весьма отдаленные от вас объекты. В этом, пожалуй, заключается основное преимущество данного продукта перед всеми остальными камерами в этом же классе. Да и в столь компактный корпус уместить такой зум тоже задача не из легких.

Дизайн корпуса

Внешний вид продукта сразу намекает на то, что производитель хотел найти баланс между стилем и практичностью. На передней панели есть удобная площадка для вашей руки, чтобы во время съемки вы могли за что-то прочно ухватиться. Там же на фронтальной стороне расположена вспышка и сам объектив. На тыльной стороне у нас расположен видоискатель с возможность настройки и есть дисплей, который обзавелся функцией поворота. То есть, вы можете в любой момент его просто взять и отогнуть в обратную сторону, чтобы снимать самого себя, например. Внешность камеры мне очень понравилась.

Особенности

Важным преимуществом данной камеры является возможность записи видео в разрешении 4К на 30 кадрах в секунду. Этого предостаточно для съемки своего путешествия, ведения блога или чего-то в таком духе. Да, в идеале хотелось бы получить возможность записывать видео в этом же разрешении, но с 60 кадрами на секунду, но это уже совсем другой сегмент камер. Производитель представляет вам возможность писать видео в отличном качестве и при этом фотоаппарат занимает минимум места в рюкзаке — что может быть лучше этого?

Итог

Теперь давайте о самом главном преимуществе, которое многих убедит закрыть глаза на некоторые проблемы этого продукта. Хотя, их на самом деле не так много и все они и так мизерные. Но, заявленная официальная цена фотоаппарата составляет всего 450 долларов. Это крайне доступный продукт, ведь при его компактности и качестве съемки конкуренты обычно стоят заметно больше. Да и не будем забывать про возможность записывать видео в разрешении 4К, что для многих тоже будет приятным бонусом. Например, если вы начинающий блогер и хотите снимать контент в высоком разрешении за небольшие деньги.


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