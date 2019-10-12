Предварительный обзор Razer Raion. Геймпад для файтингов

Дизайн корпуса

Официально представлен новый геймпад от компании Razer, который выглядит достаточно необычно, оборудован дополнительным рядом клавиш и подходит сразу и для консоли, и для персонального компьютера. Давайте посмотрим на его особенности и решим, стоит ли устройство ваших денег или нет. Все же цена довольно высокая и над этим вопросом стоит задуматься.

Особенности

Внешность у геймпада довольно необычная и даже немного странная. Корпус выполнен из черного матового пластика и это лучшее решение в плане практичности — устройство не боится ваших потных ладошек, на нем практически не заметны царапины или какие-то сколы, плюс грязь тоже практически незаметна. На лицевой стороне можно заметить стандартный набор контроллеров — в левой части устройства расположена крестовина в форме слитной детали, в правой части находятся клавиши действий, в нижней части корпуса установлены стики. В верхней части корпуса можно заметить сенсорную панель, которая является обязательным элементом для данного устройства, ведь некоторые игры на PS4 используют сенсорную панель в обязательном порядке. Также на лицевой панели расположены клавиши для выключения микрофона или управления динамиком, что крайне удобно. Дизайн и расположение кнопок меня порадовало.

Для ПК и PS4

Производитель решил сделать устройство максимально удобным для файтингов и ради этого перенес клавиши R1 и L1 на лицевую панель — эти клавиши расположены рядом с основными клавишами действий и позволяют быстрее нажимать на нужные комбинации. Это не новое решение и такие геймпады на рынке уже есть, но есть в решении и еще один крупный минус. Если вы купили устройство не для файтингов, а для других игр, то вам будет очень некомфортно — постоянно будете промазывать мимо нужных клавиш, так как обычно ты нажимаешь просто на крайнюю клавишу и знаешь, что это кружок. А теперь вам нужно будет больше времени уделять просмотру геймпада и тренировках, что не очень круто на самом деле. Кроме того, в некоторых играх эти клавиши отвечают за стрельбу и теперь использовать их будет вовсе невозможно. Так что назвать новый ряд клавиш удобным не могу.

Итог

Производитель представил свое устройство с возможностью подключаться и к персональному компьютеру, и к японской консоли PlayStation 4, что во многих СМИ раздули до невероятного бонуса. Мол, это же очень круто и невероятно. Вот только стандартный геймпад от приставки вы и так можете подключить к компьютеру и он будет отлично работать во всех играх. Да, это безусловно удобно, что новинка от Razer работает с двумя платформами, но на самом деле в этом нет ничего нового или безумного, ведь самый обычный «дуалшок» от PS4 всегда работал с ПК и предоставлял даже функцию подсветки и вибрации, не говоря уже о других особенностях. Так что да, если у вас сломался стандартный геймпад от консоли или хотите именно устройство ля файтингов, то стоит присмотреться, но во всех остальных ситуациях этого бонуса банально нет. Играть на ПК можно и без данной новинки.

Теперь давайте поговорим про стоимость устройства — производитель просит за продукт 110 евро, то есть почти две стоимости классического геймпада от PS4. За эти деньги вы получаете тот же набор функций и весьма спорный бонус в виде дополнительных клавиш на корпусе. Да, вы можете использовать переключатели режимов и настраивать геймпад более комфортно, но эти клавиши все равно будут мешать. Получается, что ничего особенного или крутого в устройстве нет, а вот недостатков более чем предостаточно, еще и за такие большие деньги.