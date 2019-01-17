Предварительный обзор Sony A6400. Новая беззеркалка

Сегодня компания Sony официально анонсировала свою новую беззеркальную камеру под названием A6400, которая является логическим продолжением модели A6300. Фактически, новинка построена на основе своей предшественницы, только с рядом изменений как в дизайне, так и в техническом плане. Стоит понимать, что данная модель является фотоаппаратом среднего класса, так что ожидать от нее каких-то невероятных характеристик или технологий не стоит, это не тот продукт. Скорее, A6400 подойдет тем, кто хочет купить хороший фотоаппарат для путешествий, любительской съемки или как вариант первой камеры. Для всех этих ситуаций новинка подходит идеально, осталось только разобраться в возможностях продукта и можно будет говорить о преимуществах и недостатках этой модели. Собственно, давайте посмотрим на то, что нам подготовила компания Sony и почему их камера так интересна.

Характеристики

Фотоаппарат порадовал довольно неплохим датчиком изображения Exmor CMOS APS-C (23,5x15,6 миллиметра) с разрешением 24,2 мегапикселя. Конечно, это не полный кадр и картинка будет существенно отличаться, плюс при покупке оптики для APS-C матрицы нужно держать в голове некоторые изменения относительно фокусного расстояния. Однако, это шикарная матрица для среднего класса, так как она захватывает много света и передает картинку без искажений. За обработку снимков отвечает довольно мощный процессор Bionz X, он уже ранее нам встречался и показал себя с отличной стороны. Уровень светочувствительности у камеры составляет 100-32000 ISO с возможностью программного расширения до ISO 102400. Хотя, конечно, фотографировать при ISO свыше 3200 единиц не советую — картинка получается слишком уж шумная. Но, возможность снимать в темное время суток на длинной выдержке с высокой светочувствительностью радует.

Главной фишкой фотоаппарата можно назвать весьма быстрый автофокус Fast Hybrid AF, который объединяет 425 точек фазового автофокуса и 42 точек контрастного автофокуса. Получается практически молниеносная фокусировка, которая заявлена производителем как 0,02 секунды. Это действительно быстро, хотя нужно еще проверить в полевых условиях. Снимает новинка фотографии в разрешении 6000х4000 пикселей и умеет записывать видео в честном 4К разрешении — 3840х2160 пикселей. Правда, поддерживается только два режима съемки — на 30 и 24 кадрах в секунду, 60 кадров тут не предусмотрено.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида ничего удивительного обнаружить не удалось — камера выглядит точно так же, как и все новинки бренда. На тыльной стороне устройства расположен дисплей, который можно наклонять или поворачивать так, чтобы его было видно с обратной стороны камеры. Там же расположены все клавиши управления камерой и видоискатель. На верхнем торце продукта установлен горячий башмак на тот случай, если вы решите подключить вспышку или синхронизатор, плюс имеется колесо прокрутки режимом и клавиша спуска. Все очень удобно расположено, не придерешься.

Итог

Производитель обещал, что это будет доступная камера среднего класса и он свое обещание сдержал — в феврале продукт поступит в продажу за 900 долларов без оптики, то есть только «тушка». Если вы хотите сразу китовый набор, то заплатить нужно уже 1000 долларов и тогда в комплект добавят объектив 16-50 мм с диафрагмой F3.5-5.6. Это стандартная оптика, которой хватит на все случаи жизни. Есть еще вариант с оптикой 18-135 мм F3.5-5.6, но он стоит уже 1300 долларов и это кажется слишком дорогим решением. Но, камера в целом неплохая за свои деньги.