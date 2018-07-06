Предварительный обзор Sony FE 400mm F2.8 GM OSS. Дорогущий супертелеобъектив

2018-07-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sony FE 400mm F2.8 GM OSS; [95]
Длительное время на рынке было всего два серьезных производителя фотоаппаратов профессионального уровня — Canon и Nikon. Однако, в последнее время Sony активно набирает обороты и новые камеры этой компании явно стоят внимания общественности. Но и это не главное. Любой профессиональный фотограф понимает, что сама камера не так важна, как набор оптики. Если у Canon есть десяток крутых объективов для работы в самых разных сценариях, то у Sony в этом плане были проблемы. И если стандартные 35/50/85-мм объективы компания уже показала, то с телеобъективами, а именно они нужны профессионалам, у производителя был застой. Теперь вот показали модель Sony FE 400mm F2.8 GM OSS, которая стоит довольно дорого, но позволяет снимать объекты на большом расстоянии при отличной резкости. Собственно, об этом объективе мы сегодня и поговорим — преимущества обсудим, недостатки и так далее.

Характеристики

Начнем с того, что объектив рассчитан на работу с байонетом E-mount. Это важный момент, хотя все современные камеры именно на нем Sony и выпускает. Далее, фокусное расстояние составляет 400 мм. Это и делает устройство супертелеобъективом, так как вы можете снимать качественную картинку на громадном расстоянии от объекта. Например, можно снимать дикую природу или спортивные состязания, когда подойти близко к объекту съемки невозможно. Минимальная дистанция фокусировки составляет 2,7 метра, то есть для портретной съемки объектив не подходит. Шутка, конечно же, ведь никто такую махину ради портретов не покупал бы. Максимальная диафрагма составляйте f/2,8, то есть это довольно светосильный объектив для своего сегмента. Исходя из этих характеристик уже можно сделать вывод, что компания выпустила отличное решение для настоящих профессионалов своего дела.

Конструкция объектива состоит из 23 элементов, сопряженных в 17 групп. Компания провела не один год исследований, чтобы получить такое качество изображения. Лепестков диафрагмы 11 штук, это позволяет неплохо размывать фон позади объекта, хотя это не очень нужная в данной ситуации функция. На переднюю линзу нанесли специальный раствор, который отталкивает жир и влагу, тем самым продлевая жизнь столь дорогой оптике. Хотя мы сомневаемся, что кто-то будет избегать фильтров для данной оптики, хотя бы самых обычных. И, конечно, объектив получил полную защиту от влаги и пыли, что тоже весьма важно.

Бонусы

Дизайн объектива вполне в духе компании, хотя многие считают, что пора бы производителю сменить белый цвет на черный. Это практичнее в повседневной жизни, не будет возникать разницы в цвете между белым объективом и черной камерой, плюс иногда при съемке дикой природы белый цвет привлекает насекомых, что усложняет процесс работы. Весит такая штуковина почти 3 килограмма, но это совсем не проблема. Снимать на телеобъектив без штатива и так никто не будет, особенно на 400 мм фокусного расстояния, так что вес нивелируется. Хотя, если вы опытный фотограф, то и с рук можно парочку снимком сделать.

Итог

Теперь про стоимость — за объектив просят 12 тысяч долларов. Нужно понимать, что это продукт для профессионалов, которые на фотографии зарабатывают, так что стоимость вполне оправданна. Для любителей есть более простые модели, а это вариант для тех, кто снимает диких зверей или футболистов, а потом продает снимки журналам. Объектив крутой, интересный и явно рассчитан на то, чтобы привлечь профессионалов для работы с фотоаппаратами Sony. Думаю, это лишь начало экспансии производителя и в будущем мы увидим еще много всего интересного.

Комментарии:
Обзор FLIP. Неплохой раннер для релакса...
Обзор FLIP. Неплохой раннер для релаксаВ последнее время раннеров выходит достаточно мало — геймеры не очень хотят вновь бегать по бесконечным у...
Гарнитура ASUS ROG Strix Fusion Wireles...
Гарнитура ASUS ROG Strix Fusion WirelesКомпания ASUS представила беспроводную гарнитуру ROG Strix Fusion Wireless. Она совместима с персональн...
ASUS представила гарнитуру Strix Fusion...
ASUS представила гарнитуру Strix FusionКомпания ASUS представила беспроводную гарнитуру Strix Fusion 700 с подсветкой. Размер динамика у аппара...
Смартфон Huawei Honor Note 10 получит 6,...
Смартфон Huawei Honor Note 10 получит 6,К выпуску готовится новый уникальный смартфон Huawei Honor Note 10. Смартфон Honor Note 10 оснастят 6,9-д...
В России стартовали продажи недорогого с...
В России стартовали продажи недорогого сВ России стартовали продажи недорогого смартфона Huawei Y5 Prime 2018. Девайс Huawei Y5 Prime 2018 получ...
Смартфон Huawei Honor Note 10 получил 6,...
Смартфон Huawei Honor Note 10 получил 6,В сети появились предпремьерные изображения и характеристики смартфона Honor Note 10, существование котор...
Xiaomi Mi Band 3 получил обновление для ...
Xiaomi Mi Band 3 получил обновление для Компания Xiaomi решила, что праздник футбола не должен проходить мимо их пользователей, а потому выпустил...
Семидюймовый Xiaomi Mi Max 3 засветился ...
Семидюймовый Xiaomi Mi Max 3 засветился Сетевые источники поделились живыми фотографиями смартфона Xiaomi Mi Max 3, официальный дебют которого ож...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор корпуса Thermaltake Versa J21 TG (CA-1K1-00M1WN-00) со стенкой из стеклаОбзор корпуса Thermaltake Versa J21 TG (CA-1K1-00M1WN-00) со стенкой из стекла
Обзор A4Tech Bloody J450. Лучшие игровые наушники до 2500 рублейОбзор A4Tech Bloody J450. Лучшие игровые наушники до 2500 рублей
Обзор Viewsonic VX3211-mh. 32-дюймовый IPS-мониторОбзор Viewsonic VX3211-mh. 32-дюймовый IPS-монитор
Обзор INOI 6 Lite. Полноэкранный 3G-смартфонОбзор INOI 6 Lite. Полноэкранный 3G-смартфон
Обзор 120 мм корпусных вентиляторов: be quiet! SilentWings 3 (BL068) и be quiet! Pure Wings 2 (BL039)Обзор 120 мм корпусных вентиляторов: be quiet! SilentWings 3 (BL068) и be quiet! Pure Wings 2 (BL039)
Анализ производительности Sapphire и цен...
Анализ производительности Sapphire и ценВсем доброго времени суток, сегодня мы с вам рассмотрим актуальные цены и производительность последних ка...
Предварительный обзор Vivo NEX. Вот это ...
Предварительный обзор Vivo NEX. Вот это Сейчас производители мобильных телефонов постоянно думают о том, как бы привлечь внимание пользователей. ...
Обзор Pokemon Quest. Новая игра про поке...
Обзор Pokemon Quest. Новая игра про покеПользователи в восторге от любой игры про покемонов, даже если это будет совершенно бездарная RPG с кучей...
Предварительный обзор Dell Precision 572...
Предварительный обзор Dell Precision 572Многие считают, что на современном рынке из действительно классных систем для работы есть только iMac или...
Обзор Poly Artbook. Красивая головоломка...
Обзор Poly Artbook. Красивая головоломкаДалеко не все современные мобильные игры стоят вашего внимания. Это уже аксиома — разработчики в большинс...
Предварительный обзор SilentiumPC Armis ...
Предварительный обзор SilentiumPC Armis Популярные производители компьютерных корпусов довольно легко привлекают аудиторию своей продукцией — они...
Обзор Head Ball 2. Вот это футбол!...
Обзор Head Ball 2. Вот это футбол!Как я уже неоднократно говорил, современные мобильные проекты все нацелены на то, чтобы дать возможность ...
Предварительный обзор ASUS FX External H...
Предварительный обзор ASUS FX External HВ последнее время производители компьютерного железа стали активно добавлять RGB-подсветку буквально в ка...
Обзор Tank Stars. Война в онлайне...
Обзор Tank Stars. Война в онлайнеАктивное развитие технологий позволяет разработчикам мобильных игр выходить на совершенно новый уровень в...
Предварительный обзор Anker Nebula Mars ...
Предварительный обзор Anker Nebula Mars В последнее время проекторы стали более популярными. Конечно, тягаться с телевизорами им пока что очень и...
Предварительный обзор Plantronics RIG 50...
Предварительный обзор Plantronics RIG 50В последнее время игровая периферия перестала быть просто устройством для ввода или получения информации....
Dell запустила продажи новых продуктов л...
Dell запустила продажи новых продуктов л27 июня в Москве состоялась презентация компании Dell, на которой были показаны новые ноутбуки корпоратив...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor