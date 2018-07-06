Предварительный обзор Sony FE 400mm F2.8 GM OSS. Дорогущий супертелеобъектив

Длительное время на рынке было всего два серьезных производителя фотоаппаратов профессионального уровня — Canon и Nikon. Однако, в последнее время Sony активно набирает обороты и новые камеры этой компании явно стоят внимания общественности. Но и это не главное. Любой профессиональный фотограф понимает, что сама камера не так важна, как набор оптики. Если у Canon есть десяток крутых объективов для работы в самых разных сценариях, то у Sony в этом плане были проблемы. И если стандартные 35/50/85-мм объективы компания уже показала, то с телеобъективами, а именно они нужны профессионалам, у производителя был застой. Теперь вот показали модель Sony FE 400mm F2.8 GM OSS, которая стоит довольно дорого, но позволяет снимать объекты на большом расстоянии при отличной резкости. Собственно, об этом объективе мы сегодня и поговорим — преимущества обсудим, недостатки и так далее.

Характеристики

Начнем с того, что объектив рассчитан на работу с байонетом E-mount. Это важный момент, хотя все современные камеры именно на нем Sony и выпускает. Далее, фокусное расстояние составляет 400 мм. Это и делает устройство супертелеобъективом, так как вы можете снимать качественную картинку на громадном расстоянии от объекта. Например, можно снимать дикую природу или спортивные состязания, когда подойти близко к объекту съемки невозможно. Минимальная дистанция фокусировки составляет 2,7 метра, то есть для портретной съемки объектив не подходит. Шутка, конечно же, ведь никто такую махину ради портретов не покупал бы. Максимальная диафрагма составляйте f/2,8, то есть это довольно светосильный объектив для своего сегмента. Исходя из этих характеристик уже можно сделать вывод, что компания выпустила отличное решение для настоящих профессионалов своего дела.

Конструкция объектива состоит из 23 элементов, сопряженных в 17 групп. Компания провела не один год исследований, чтобы получить такое качество изображения. Лепестков диафрагмы 11 штук, это позволяет неплохо размывать фон позади объекта, хотя это не очень нужная в данной ситуации функция. На переднюю линзу нанесли специальный раствор, который отталкивает жир и влагу, тем самым продлевая жизнь столь дорогой оптике. Хотя мы сомневаемся, что кто-то будет избегать фильтров для данной оптики, хотя бы самых обычных. И, конечно, объектив получил полную защиту от влаги и пыли, что тоже весьма важно.

Бонусы

Дизайн объектива вполне в духе компании, хотя многие считают, что пора бы производителю сменить белый цвет на черный. Это практичнее в повседневной жизни, не будет возникать разницы в цвете между белым объективом и черной камерой, плюс иногда при съемке дикой природы белый цвет привлекает насекомых, что усложняет процесс работы. Весит такая штуковина почти 3 килограмма, но это совсем не проблема. Снимать на телеобъектив без штатива и так никто не будет, особенно на 400 мм фокусного расстояния, так что вес нивелируется. Хотя, если вы опытный фотограф, то и с рук можно парочку снимком сделать.

Итог

Теперь про стоимость — за объектив просят 12 тысяч долларов. Нужно понимать, что это продукт для профессионалов, которые на фотографии зарабатывают, так что стоимость вполне оправданна. Для любителей есть более простые модели, а это вариант для тех, кто снимает диких зверей или футболистов, а потом продает снимки журналам. Объектив крутой, интересный и явно рассчитан на то, чтобы привлечь профессионалов для работы с фотоаппаратами Sony. Думаю, это лишь начало экспансии производителя и в будущем мы увидим еще много всего интересного.