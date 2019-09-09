Предварительный обзор Wacom MobileStudio Pro 16. Для художников

2019-09-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Wacom MobileStudio Pro 16; [64]
На рынке планшетных компьютеров достаточно много интересных продуктов, но практически все они создавались специально для тех, кто хочет поглощать контент, а не создавать его. С данной новинкой от Wacom ситуация немного иная, ведь это планшет для художников, которые создают изображения для фильмов, мультфильмов и так далее. Собственно, давайте смотреть.

Характеристики

Стоит отметить, что для столь продвинутого планшета, который создают специально для того, чтобы вы могли рисовать красивые вещи на профессиональном уровне, начинка действительно важна. Было бы странно, если бы на планшете для профессионалов глючили приложения или были проблемы с рисованием в высоком разрешении. Для того, чтобы такого не случалось, в основу планшетного компьютера установили процессор Intel Core i7-8559U. Он достаточно производительный и выдает приличные характеристики, что не может не радовать. Более того, внутри планшета установлен графический процессор NVIDIA Quadro P1000 с 4 гигабайтами видеопамяти, мощности которого точно хватит на все задачи, которые вы перед собой ставите. Оперативная память представлена 16 гигабайтами, а встроенная память реализована накопителем на 512 гигабайт.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что производитель всегда создает свои планшеты с упором на практичность и удобство корпуса, так что ждать каких-то нереальных дизайнерских задумок совершенно не стоит. Всё делается для того, чтобы вам было удобно работать, рисовать, переключать инструменты и так далее, а визуальная эстетика уходит на второй план. К примеру, на фронтальной панели у нас расположен большой экран с приличными рамками по краям. Они нужны для того, чтобы вы могли положить свою ладонь и спокойно рисовать, а не держать руку на весу. В левой части фронтальной панели размещены клавиши управления, которые выполнены симметрично. Они аппаратные, а не сенсорные, что придает им большего удобства. На тыльной стороне планшета у нас ничего необычного нет, там только подставка, которая позволяет работать с планшетом в приподнятом положении без дополнительных аксессуаров.

Особенности

У планшета на самом деле достаточно много разнообразных особенностей, которые позволят рисовать с большим удовольствием. Например, стекло на фронтальной панели травлёное — это специальное покрытие, которое позволяет обеспечить уровень сопротивления, как при рисовании на обычной бумаге. Это нужно, чтобы стилус, который идет в комплекте, давал вам более реалистичные ощущения от рисования чего-либо. Сам стилус Wacom Pro Pen 2, кстати, обеспечивает вас распознаванием 8192 степеней нажатия — этого предостаточно, чтобы рисовать красиво, стильно и так, как вы хотите. Кроме того, планшет оборудован клавишами ExpressKeys для быстрого доступа к функциям или приложениям, Radial Menus и сканером отпечатков пальцев. То есть, вы сможете работать весьма оперативно и ваша информация всегда будет защищена от постороннего вмешательства. Это большой плюс, на самом деле.

Итог

Стоит понимать, что данный планшет создавали специально для тех, то хочет получить достаточно производительности для работы на уровне профессионала. На таких планшетах рисуют графику для мультфильмов, постеры для фильмов, всевозможные картинки для полиграфии. То есть, зарабатывают приличные деньги. Именно по этой причине стоимость планшета в 3499 долларов лично меня вообще не удивляет — это совершенно нормально для продукта такого высокого качества с такой начинкой. Для обывателей его точно не создавали.

Комментарии и отзывы Wacom MobileStudio Pro 16
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