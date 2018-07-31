Предварительный обзор Wunder360 C1. Камера нового поколения

Характеристики

Камеры для съёмки видео в 360 градусах быстро набирают обороты — это очень интересно и необычно. А что, если можно снимать контент и сразу отправлять его в сеть в режиме реального времени? Да, современные технологии позволяют вести трансляцию, вам для этого совсем не нужно тратить громадные деньги. Продукт под названием Wunder360 C1 легко справляется с поставленными задачами и предоставляет пользователю даже больше, чем он требует. Интересно? Сейчас расскажем всё более подробно.

Начнём с основного — камеры. Стоит отметить, что у данной модели довольно большая диафрагма в f/2.4, это один из лучших показателей на рынке. Большая диафрагма позволяет «захватить» больше света, то есть пользователь может снимать даже вечером или в помещениях с плохим освещением. Съёмка видео идёт в разрешении 3К (3040 на 1520 точек) при 30 кадрах в секунду. Качество получается в разы выше FullHD-вариантов, плюс картинка сама «сшивается» в одно полотно прямо во время съёмки, что очень важно для тех, кто потом собирается монтировать или как-то обрабатывать записанный контент.

Дизайн корпуса

Естественно, Wunder360 C1 снимает видео с углом охвата в 360 градусов, это основное преимущество данного продукта. Во время съёмки контента работает UMI-стабилизатор на шесть осей, который позволяет вам двигаться (ходить, например) и снимать картинку без лишнего дрожания. Есть функция панорамного фото в разрешении 4К и LCD дисплей на корпусе, который отображает информацию о работе продукта в автономном режиме. Отдельно отметим, что камера поддерживает подключение к Wi-Fi по частотам 2,4 ГГц и 5 ГГц. Это большая редкость даже для современной техники.

Приложение

Корпус продукта выглядит очень стильно и элегантно. Видно, что дизайнеры хотели дать нам максимум возможностей, но не перегружать при этом внешний вид десятком элементов. В верхней части с двух сторон у нас находятся линзы камер, они немного выпирают за пределы корпуса. На боковой панели, справа от линз, имеется две клавиши управления. На центральной части корпуса у нас расположена клавиша записи и чуть ниже LCD дисплей. В самом низу указан логотип продукта. Как видите — ничего лишнего. На нижней грани расположен разъем 1/4 дюйма, это стандартное крепление для штативов. Найти себе стабилизатор или обычный штатив для съемки видео пользователь сможет без проблем.

Для большинства современных устройств приложение для смартфона даже важнее самих возможностей камеры, ведь через смартфон можно вещать в сеть или редактировать контент. У Wunder360 C1 имеется софт для iOS и Android устройств, так что вы можете смело устанавливать приложение и потом накладывать фильтры, редактировать контент, накладывать лого, украшать свои шедевры и работать со звуком. То есть, прямо со смартфона вы можете превратить обычное видео в настоящую конфетку, а потом залить в сеть.

Итог

Но, на этом разработчики решили не останавливаться и дали нам возможность вещать сразу в социальные сети в 360-градусном охвате. Вы можете отправлять своё видео в реальном времени на Facebook или YouTube, чтобы другие пользователи просматривали то, что находится вокруг вас. Для ведущих каналов это настоящий подарок, ведь контент и правда из обычного превращается в весьма увлекательный и более интерактивный. Поддерживаются и другие платформы для вещания, но большинство из них пользуются спросом в Азии. Но, главные площадки для «отечественного» пользователя в списке есть.

Таблица с характеристиками

Камера Wunder360 C1 получилась действительно универсальным продуктом как для начинающего пользователя, так и для опытного контент-мейкера. Гаджет очень лёгкий (всего 95 грамм), так что его удобно носить на вытянутой руке и снимать окружающую среду, вести прямые трансляции и показывают своим зрителям и подписчикам крутые локации. Создаётся очень интересный эффект присутствия за счёт 360-градусного охвата. Наличие таких бонусов как обработка при помощи фильтров и стандартный разъём для установки на штатив или стабилизатор тоже не может не радовать. Одно из лучших решений на рынке, без сомнения.

Сравнение с конкурентами