Предварительный обзор Xbox One S All-Digital Edition. Новая игровая консоль

Что поменялось

Длительное время на просторах интернета ходила новость о том, что компания Microsoft планирует выпустить в продажу свою новую консоль. На фоне анонса с Е3 2018, где представитель компании рассказал о консоли нового поколения, такая новость смотрелась весьма воодушевляюще. Правда, все оказалось немного иначе — новой консолью стала Xbox One S All-Digital Edition. Это вполне стандартная приставка Xbox One S, только без оптического привода. Все ключи к играм вы должны вводить в аккаунт, так что про покупку дисков можно просто забыть. Консоль получилась очень интересной и привлекательной, а мы сегодня посмотрим на то, что из этого получится в итоге. Нужна ли вам консоль нового типа или можно спокойно брать обычный вариант и играть еще много лет напролет? Ответить на этот сложнейший вопрос будет довольно трудно, но давайте попробуем. Сейчас консоли многих интересуют.

Комплект поставки

В плане дизайна изменения минимальные — консоль выглядит точно так же, как и оригинальная модель, даже размеры остались прежними. Это может показаться странным, но на деле все довольно ожидаемо. Нужно понимать, что просто убрать оптический привод и убрать пластиковое отверстие в корпусе очень просто. Переделать же архитектуру консоли и поменять чертежи для заводов — довольно дорогое и сложное удовольствие. Производитель хотел просто убрать привод и получить максимально доступное решение, что было бы невозможным при изменении дизайна и внутренней компоновки деталей. Так что внутри данной консоли находится вполне стандартный набор функций и железа, только теперь там немного пустует место под привод. Может быть это даже позволит лучше охлаждать начинку консоли, ведь воздуха внутри будет чуть больше. Но, если вы ожидали каких-то серьезных перемен, то не стоит.

Зачем это нужно

Производитель понимал, что нужно привлекать внимание геймеров максимально интересным комплектом поставки. Получилось достаточно неплохо — геймер покупает консоль с 1 терабайтом встроенной памяти, геймпадом и тремя играми (Forza Horizon 3, Sea of Thieves и Minecraft) в комплекте. Вы просто достаете консоль из коробки, подключаете и уже можно начинать играть в одну из интереснейших игр. Учитывая, что Forza Horizon 3 и Sea of Thieves вместе стоят 8 тысяч рублей, получается довольно приятный бонус. Больше ничего в комплекте поставки обнаружить не удалось, но и этого, в принципе, достаточно.

Итог

Откроем маленький секрет — Xbox One S All-Digital Edition можно смело назвать экспериментом. Все понимают, что совсем скоро компания Microsoft покажет новое поколение консолей и продажи нынешнего поколения постепенно падают. Однако, разработчик решил проверить, как геймеры отреагируют на полный отказ от оптического привода. Теперь сотрудники Microsoft посмотрят на продажи новинки, проанализируют комментарии покупателей и решат, стоит ли ставить оптический привод на новой консоли или можно обойтись без него и немного сэкономить.

Стоит сказать, что Xbox One S All-Digital Edition действительно можно назвать разумным выбором. Если у вас никогда не было приставки и вы хотите попробовать, как это быть «консольщиком», то смело ждите старта продаж — за консоль просят всего 250 долларов. Это довольно низкая цена, позволяющая попробовать себя в роли геймера на данной платформе. С другой стороны, PS 4 Slim на распродажах отдавали за 200-220 долларов, а это намного более привлекательное решение в плане игр. Но, здесь уже решает сам геймер, который лучше знает, какая консоль ему интереснее всего.