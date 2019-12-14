Предварительный обзор Xbox Series X. Мощнейшая консоль на рынке

2019-12-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xbox Series X; [46]
Состоялся довольно интересный и очень неожиданный анонс игровой приставки Microsoft, которая должна будет покорить пользователей на ближайшие пять лет. Пока что информации не очень много, особенно разочаровало отсутствие цены, но есть о чем поговорить даже без детального описания характеристик. Итак, давайте смотреть, что же там показала Microsoft.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что производитель принял волевое решение не уменьшать габариты приставки, а наоборот сделать устройство чуть более крупным. Это необходимо для установки хорошей системы охлаждения, которая в компактном корпусе приводит к перегреву и потери производительности. Например, конкурент в лице Sony сделал PS4 Slim, которая выдает довольно неплохую производительность, но при этом довольно сильно греется из-за компактного корпуса. Здесь же мы получаем приставку с форме параллелепипеда, у которой сверху имеется решетка для выхода нагретого воздуха. Кроме того, такое решение позволяет устанавливать приставку как горизонтально, так и вертикально, ведь в любом из положений ничего не мешает поступлению свежего воздуха. Кроме того, на лицевой стороне устройства расположен отсек для дисков, так как его все же решили не убирать. Физические копии продаются очень хорошо.

Характеристики

Стоит отметить, что консоль Xbox Series X представили с довольно большим количеством интересной информации, но детально про процессор или видеоядро никто не рассказал. Производитель лишь заявил, что процессор данной консоли создавался совмести с компанией AMD, что неудивительно, на основе архитектуры Zen 2 и технологии RDNA. Вероятно, производитель планирует использовать комбинированную систему-на-чипе, когда графическое ядро находится на одной плате с процессором. Благодаря этому достигается достаточно высокая производительность. Помимо этого производитель заявил о том, что консоль будет поддерживать трассировку лучей, что довольно интересно, ведь ранее в AMD уже говорили о том, что трассировка лучей действительно будет поддерживаться их платформой. Теперь дело за разработчиками игр — смогут ли они раскрыть потенциал данной технологии или нет.

Особенности

Большинство слухов подтвердилось — производитель действительно планирует использовать твердотельный накопитель, чтобы ускорить загрузку игр, скорость подгрузки текстур и общую производительность системы. Было бы странно, если бы Microsoft в конце 2020 года решила бы выпустить консоль на HDD. Кроме того, подтвердились слухи и о поддержке 8К-разрешения. Производитель уверяет, что консоль будет выдавать изображение в столь высоком разрешении, плюс будет поддержка до 120 кадров в секунду. Очень привлекательные бонусы, хотя пока что очень сомнительно выглядит поддержка 8К-разрешения, ведь на текущий момент даже ПК со стоимостью в 10 тысяч долларов не может выдать 120 кадров в 8К, да даже 60 кадров. Будет круто, если консоль с ценником до тысячи долларов сможет выдать такие показатели, но мы в этом сильно сомневаемся.

Итог

Цену никто не называл, что вполне логично, но производитель уточнил, что продажи новой консоли стартуют в конце 2020 года, то есть ровно в тот же период, когда и консоль PS5. Это довольно смелое решение, ведь потенциальный покупатель будет делать прямое сравнение и купит одну консоль, а не две. Если у компании Sony продукт будет более привлекательный, то Microsoft вполне может проиграть рынок буквально на старте. Но, будем надеяться, что этого всё же не случится — иначе вновь никакой здоровой конкуренции.

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