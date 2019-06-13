Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 4. Браслет нового поколения

2019-06-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi Band 4; [155]
Сегодня мы поговорим о новом устройстве под названием Xiaomi Mi Band 4, которое уже поступило в продажу и точно стоит своих денег. Продукт достаточно стильно выглядит, может похвастаться качественным дисплеем и продвинутыми датчиками слежения. Если вы давно мечтали об умном браслете, то самое время осуществить свою мечту. Тем более, эта модель стоит действительно дешево.

Экран

Главным преимуществом браслета Xiaomi Mi Band 4 можно смело назвать его дисплей — он достаточно большой, как для данного типа электроники, плюс он отлично передает цвета и поваляет с большим уровнем комфорта работать с устройством. Диагональ дисплея составляет 0,95 дюйма при разрешении 120 на 240 точек, то есть картинка достаточно плотная и сочная, замечать пикселей размером с кулак вы не будете. Кроме того, дисплей построен по технологии AMOLED с достаточно широкими углами обзора, высокой яркостью и прочими преимуществами данной матрицы. В целом, как для браслета, это просто идеальный вариант экрана — он в меру большой, достаточно привлекательный и позволяет удобнее взаимодействовать с устройством без подключения смартфона, например. Даже время смотреть или считать калории будет гораздо интереснее, чем на черно-белом дисплее предыдущей модели.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида не изменилось абсолютно ничего — разработчики нового поколения браслетов просто решили, что нужно заменить дисплей и все, а остальные элементы остались на своих местах. Сам браслет выполнен в форме капсулы, которую вы просто вставляете в ремешок и закрепляете на руке. Это довольно удобно, так как заряжать устройство или просто менять ремешки вы можете крайне легко. Сам же ремешок выполнен в характерном для компании Xiaomi стиле без каких-либо серьезных изменений, это классическая форма. Правда, пока что у нас нет информации об обратной совместимости. Вероятно, браслеты от предыдущего поколения будут подходит и к данной модели, но это еще нужно проверить. В принципе, ничего нового у Xiaomi Mi Band 4 нет, но смотрится достаточно привлекательно, чтобы вы носили устройство на руке и не ощущали дискомфорта. Это большое преимущество, как по мне.

Характеристики

Разработчики сообщили, что серьезно потрудились над улучшением разнообразных датчиков, которые позволяют вам следить за состоянием своего здоровья. К примеру, авторы нового поколения умного браслета рассказали об улучшенном датчике, который отслеживает частоту сердечных сокращений. Он будет намного точнее передавать информацию о вашем пульсе, что позволяет в течение дня или просто во время тренировки следить за своими показателями и контролировать ситуацию. Кроме того, продуй получил полностью герметичный корпус, который можно использовать даже во время плавания. Вы можете погружать продукт под воду на глубину до 50 метров и с ним ничего не будет. Правда, в соленую воду я бы продукт бросать не рекомендовал — соленая вода может навредить устройству, даже если оно не боится воды в принципе. Но, герметичный корпус это очень хорошо.

Итог

Уже сейчас стала известна стоимость продукта — за стандартную версию просят 25 долларов, но есть еще версия с NFC за 33 доллара. То есть, если вы прямо сейчас закажете из Китая устройство, то вы получите его за минимальное количество денег. За свою цену это идеальный продукт для отслеживания своей активности в течение дня — можно следить за калориями, считать шаги, получать информацию о пульсе и так далее. Ничего лучше за эти деньги вы точно найти не сможете, даже если очень сильно постараетесь.

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