Предзаказы на Xbox Series стартуют совсем скоро

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Microsoft совсем скоро отправит свою игровую консоль в продажу, так что и предварительные заказы тоже должны стартовать совсем скоро. Теперь вот появились официальные данные о данном продукте — консоль Xbox Series X и младшая версия Xbox Series S отправятся в продажу уже в самое ближайшее время, а официально оформить предварительный заказ можно будет уже 22 сентября с 10 часов по Москве. Правда, стоит отметить, что консоль начнут продавать в период перед праздниками, так что устройства точно хватит на всех — обычно производитель выпускает приличные партии, чтобы удовлетворить запросы всех потенциальных покупателей. Ожидаем новостей по этому поводу.